Отобрать, чтобы поделиться

Подведомственное Минцифры ФКУ «Гостех» разработало проект методических рекомендаций по выбору региональных сервисов и информационных систем для включения в одноименную единую цифровую платформу — она, напомним, необходима для прекращения практики госзаказа повторяющих друг друга IT-систем. Отбор будет происходить на конкурсной основе, решения должны соответствовать критериям массовости, клиентоцентричности и масштабируемости и дадут возможность переиспользовать успешные решения другим регионам и, как следствие, оптимизировать ресурсы и процессы при цифровой трансформации. При этом центр может софинансировать регионам перевод в «Гостех» созданных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ФКУ «Гостех» подготовило проект методики отбора региональных сервисов и информационных систем для включения в одноименную единую цифровую платформу. Документ размещен в официальном Telegram-канале организации. Платформа «Гостех» призвана решить проблему оптимизации использования ресурсов и процессов при цифровой трансформации. Каждая государственная информационная система (ГИС) содержит до 80% типового функционала, однако процесс использования уже готовых цифровых решений как на уровне центра, так и регионов только выстраивается (см. “Ъ” от 24 декабря 2021 года).

Среди требований для отбора в «Гостех» региональных IT-решений — востребованность их использования другими регионами при эффективном удовлетворении потребностей конечных пользователей, отказоустойчивость и производительность при изменении числа пользователей, трансакций и объема обрабатываемых данных. Кроме того, они должны обладать возможностью доработки функционала и соответствовать требованиям импортозамещения и информбезопасности. Отметим, что документ предусматривает запрет на размещение на платформе решений, дублирующих функциональные возможности сервисов портала «Госуслуг», а также действующих и планируемых к созданию в течение двух лет госинформсистем и сервисов.

Отбор будут вести Минцифры и само ФКУ «Гостех», участие в конкурсе могут принять все регионы. Процедура предусматривает несколько этапов: заполнение документации, подтверждение регионами готовности к переиспользованию сервисов, согласование клиентских путей сервиса между участником, субъектами РФ, подтвердившими готовность его переиспользования, а также органами госвласти и утверждение в конце года отраслевым вице-премьером Дмитрием Чернышенко окончательного перечня сервисов к размещению в «Гостехе».

Проект предусматривает возможность софинансирования федеральным бюджетом затрат регионов на перевод уже имеющихся IT-систем на «Гостех» (ранее предполагалось субсидирование создания самих таких сервисов 6–12 отобранными субъектами РФ в размере 50–100 млн руб. на проект). «С помощью «Гостеха» системы могут быть масштабированы на страну, и это уникальный случай, когда регион фактически станет центром компетенций по своему сервису. Это поможет оптимизировать затраты на создание ГИС и ускорить запуск сервисов»,— заявили “Ъ” в Минцифры.

После отбора и перевода лучших IT-систем в «Гостех» и внедрения их в регионах, поддержавших это решение, остальные субъекты РФ смогут решать, использовать решение на платформе или вкладывать средства своего бюджета в создание собственного, что будет дороже, указали “Ъ” в аппарате Дмитрия Чернышенко. «В случае переиспользования и востребованности субъектами аналогичных решений, не попавших в отбор, они могут быть также переведены на "Гостех" за счет владельца сервиса»,— добавили там. Как говорил ранее “Ъ” директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин, цифровая трансформация формирует новую практику горизонтальных связей регионов, отбор же региональных сервисов для перевода на «Гостех» предполагает ее развитие.

Венера Петрова