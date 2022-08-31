Государство весом в полмиллиона терабайт

В государственных информационных системах хранится более 500 тыс. терабайт данных, однако их сложно использовать для принятия управленческих решений, заключили аудиторы Счетной палаты по итогам проведенного анализа. Они отметили обособленность, раздробленность и противоречивость собранных данных, «лоскутность» информсистем и их узковедомственную или узкоотраслевую направленность. В Белом доме на это отвечают, что поставленную проблему разобщенности систем поможет решить единая цифровая платформа «Гостех», в Минцифры заявляют, что работа по систематизации их данных уже идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Счетная палата в рамках экспертно-аналитического мероприятия оценила состояние федеральных государственных информационных систем (ГИС) с точки зрения успешности процесса цифровизации госуправления. Всего у федеральных госорганов и подведомственных им учреждений есть 630 ФГИС и 512 иных информационных систем. В среднем на одно ведомство приходится девять ФГИС и восемь иных баз. Общий объем этих хранилищ данных — 510 976 терабайт. Совокупные затраты на федеральные информсистемы с момента их создания составили 296 млрд руб.

Общий вывод госаудиторов о состоянии полученного массива информации неутешителен: обособленность и раздробленность данных государственных информсистем (ГИС), а также несвязность состава и структуры сведений не позволяют обеспечить их непосредственное вовлечение в принятие управленческих решений, в том числе на уровне правительства. «Составы и структуры данных описываются различными способами не только в рамках одного ведомства, но и в рамках отдельных систем, а в некоторых случаях и в рамках разных подсистем одной ГИС. Полнота и качество сведений сильно различаются»,— комментирует аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Из-за этого, по его словам, невозможно сопоставить и свести воедино описание составов и структур госданных, определить, где и какие данные находятся, и понять, каким образом они могли бы дополнять друг друга.

В СП отмечают отсутствие стандартов и моделей данных, которые обеспечат потребности ГИС в случае их миграции или объединения в единые платформенные решения. «Узконаправленное (ведомственное или отраслевое) мышление по отношению к данным и их реальной ценности выступает сдерживающим фактором трансформации государственного управления»,— делают вывод аудиторы. Практика создания «ведомственных колодцев» с формированием «ведомственно-центричных» данных не оставляет возможностей для взаимного обмена сведениями ради повышения эффективности принятия управленческих решений, полагают в СП.

Отмечена также технологическая и архитектурная разобщенность ГИС, а также их «лоскутность» как результат многолетней децентрализованной информатизации. Системы создавались и развивались в виде нетиповых обособленных прикладных решений в отсутствие на законодательном уровне единых критериев выбора технологий и архитектуры. «Это усложняет интеграцию систем между собой и не позволяет оптимизировать затраты на них»,— заключают в СП.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что знакомы с содержанием отчета Счетной палаты. Там отметили, что в течение нескольких лет происходило активное развитие информсистем, сейчас же произошел переход к новому этапу: «Решаем задачу по унификации требований к ГИС и форматам данных».

Минцифры также провело инвентаризацию всех ГИС. «Запущен ключевой эксперимент по "Гостеху", в рамках которого мы апробируем развитие подходов к цифровизации и унификации»,— пояснили в аппарате. Там отметили, что поэтапный переход основных систем на «Гостех», вывод из эксплуатации устаревших ГИС или их слияние в платформы позволят решить выявленную Счетной палатой проблему «лоскутности». Эта платформа в итоге должна обеспечить единообразное описание составов и структур всех госданных.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что работа по систематизации огромного числа элементов, находящихся во всех ГИС, уже идет, и она разбита на несколько этапов — процесс начинается с наиболее востребованных данных. Речь идет о тех, что используются в рамках оказания госуслуг, для выполнения функций или осуществления межведомственного обмена. «Все мероприятия по систематизации данных должны быть встроены в процессы госуправления, необходимо осуществлять контроль качества данных ГИС, а также своевременность устранения инцидентов с данными. В этом также заключается задача Национальной системы управления данными (НСУД)»,— отметили в Минцифры.

Венера Петрова