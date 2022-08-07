Аркадий Дворкович разыграл президентскую партию

Аркадий Дворкович стал первым представителем России после начала военной операции на Украине, которому удалось «чисто», без оговорок победить на выборах на пост главы крупной спортивной структуры. Господин Дворкович, занимавший пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) с 2018 года, сохранил его, с подавляющим перевесом одолев в индийском Ченнае украинца Андрея Баришпольца, оказавшегося его единственным конкурентом. Удержать должность в довольно специфических обстоятельствах ему, возможно, помогла в том числе тонкая стратегия по решению «российского вопроса», приобретшего весной чрезвычайную остроту.

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Фото: FIDE Аркадий Дворкович

Фото: FIDE

В воскресенье на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации, одной из наиболее крупных спортивных структур, состоялись выборы президента. Победу на них одержал бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, занимавший ключевой пост в FIDE с 2018 года. И это была победа с подавляющим перевесом. За господина Дворковича отдали голоса 157 делегатов, а за его единственного соперника — украинца Андрея Баришпольца — всего 16. Таким образом, Аркадий Дворкович стал первым после начала военной операции на Украине представителем России, которому удалось победить на выборах со статусом главы крупной международной спортивной федерации на кону «чисто», без каких-либо оговорок.

Ранее такими организациями руководили четверо российских функционеров. Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов еще в марте объявил о том, что приостановил деятельность в ней «до восстановления справедливости», то есть снятия с него наложенных по «сфабрикованным» и «голословным» обвинениям санкций ЕС. Президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимира Лисина его выборы ждут в ноябре. А президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев еще в мае переизбрался на должность, но Спортивный арбитражный суд (CAS) тут же аннулировал итоги голосования, рассмотрев иск основного конкурента господина Кремлева Бориса ван дер Ферста. Незадолго до конгресса IBA Boxing Independent Integrity Unit — орган федерации, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры,— постановил, что голландец нарушил регламент, фактически открыв предвыборную кампанию «вне электорального периода», и запретил ему баллотироваться. CAS решение отменил, санкционировав новые выборы, которые будут организованы осенью.

На самом деле ченнайский успех Аркадия Дворковича, точнее его стилистика, представляются довольно неожиданными.

Россия никому не отдает пост президента FIDE уже четверть века с лишним. Предшественником господина Дворковича на нем был Кирсан Илюмжинов, возглавивший федерацию в 1995 году. Однако речь никогда не шла именно о полной «узурпации» власти.

Фактически всякий раз после окончания очередного президентского срока господин Илюмжинов сталкивался с жесткой конкуренцией в борьбе за возможность продолжить работу. В разное время ему противостояли и известный в шахматах бизнесмен и промоутер Бессел Кок, и даже связка из двух великих чемпионов мира — Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Всякий раз избирательная кампания превращалась в захватывающий аттракцион с отчаянной дракой за голоса делегатов конгресса FIDE. И сам господин Дворкович на своих первых выборах четырехлетней давности взял верх над соперником — вице-президентом федерации Георгиосом Макропулосом, считавшимся инициатором «переворота», выдавившего из организации Кирсана Илюмжинова,— в условиях именно такой конкуренции.

Сейчас не разглядеть было и намеков на нее. Кроме Аркадия Дворковича, на ченнайские выборы не заявился ни один настоящий «тяжеловес» из мира шахмат или шахматной политики (см. «Ъ» от 6 августа). Более того, непосредственно перед голосованием обладающий большим, но слишком давним опытом занятий ею француз Башар Куатли снял свою кандидатуру. А не имеющего серьезных достижений гроссмейстера Андрея Баришпольца, который живет в США, в шахматном мире до нынешней избирательной кампании мало кто знал. У Аркадия Дворковича во время нее был целый ряд козырей, связанных с его деятельностью в минувшие четыре года и заставлявших забыть о свежем ЧП — неудаче FIDE в переговорах с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, все-таки отказавшимся от выступления в чемпионском матче против россиянина Яна Непомнящего и тем самым снизившего ценность поединка. Это, например, тот факт, что федерация с минимальными потерями прошла период пандемии коронавируса, сохранив и спонсоров, и плотность календаря, и интерес к игре, и ресурсы, позволяющие анонсировать продолжение многослойных, по нескольким направлениям, реформ. Или то, что в связке с господином Дворковичем — на вице-президентскую должность — согласился баллотироваться пользующийся колоссальным авторитетом в шахматном сообществе 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

У господина Баришпольца козырь был, по сути, единственный — возможность сыграть на оказавшейся с весны в тренде и в спортивной отрасли политической теме.

Но, как выяснилось, его аргументация насчет того, что в создавшемся положении россиянин у руля FIDE — это неприемлемо, не произвела на Генеральную ассамблею никакого впечатления. Возможно, в том числе из-за тонкой стратегии Аркадия Дворковича в сфере решения «российского вопроса».

С одной стороны, FIDE, как и большинство федераций, осудила специальную военную операцию и применила в отношении России санкции, например не допустив ее сборные к выступлению на завершающейся в Ченнае Всемирной шахматной олимпиаде.

Помимо этого структура дисквалифицировала за публичную поддержку военной операции известного российского гроссмейстера Сергея Карякина, не дав ему побиться за статус претендента на титул чемпиона мира. Говоря про нее уже перед выборами, сам Аркадий Дворкович употребил выражение «трагические события». Но вместе с тем никаких других «дискриминационных» мер в отношении России FIDE не одобрила: отечественные шахматисты продолжают играть в престижных состязаниях, а Ян Непомнящий, заняв в июне первое место на Кандидатском турнире, добился права снова сражаться за чемпионское звание.

Эта тактика оказалась чрезвычайно эффективной. Позицию Аркадия Дворковича вполне благосклонно приняли не только в FIDE, но и на родине — во всяком случае, те, чье мнение принципиально для прочности его позиций.

Поздравив господина Дворковича с переизбранием, президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сказал, что оно показывает, что «Россия не находится в изоляции». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал итоги выборов «хорошей новостью» и «очень значимой победой».

Алексей Доспехов