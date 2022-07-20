Ян Непомнящий остался без чемпиона

Норвежец Магнус Карлсен стал вторым в истории после великого Роберта Фишера шахматистом, который отказался от одного из самых ценных в мировом спорте титулов. Карлсен, владевший чемпионским званием с 2013 года, заявил, что не будет защищать его в очередном матче из-за недостатка «мотивации». Его соперником в нем снова должен был стать россиянин Ян Непомнящий, потерпевший разгромное поражение от безусловного лидера шахмат в прошлогоднем поединке в Дубае. Отказ Карлсена облегчает Непомнящему дорогу к титулу: вместо норвежца оппонентом российского гроссмейстера станет котирующийся гораздо ниже него китаец Дин Лижэнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Магнуса Карлсена (справа), он «не чувствует», что благодаря новому чемпионскому матчу с Яном Непомнящим (слева) он «может что-то еще выиграть»

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo По словам Магнуса Карлсена (справа), он «не чувствует», что благодаря новому чемпионскому матчу с Яном Непомнящим (слева) он «может что-то еще выиграть»

Фото: ALI HAIDER / EPA-EFE / Vostock Photo

Заявление, которое, видимо, обречено стать главным событием года для шахмат, Магнус Карлсен сделал в подкасте журналиста Магнуса Барстада. Отвечая на вопрос по поводу своего участия в очередном матче за титул чемпиона мира, Карлсен сказал, что принял «окончательное решение», над которым «долго, возможно, почти полтора года, раздумывал». По признанию норвежца, оно явилось итогом его разговоров с представителями «своей команды», Международной шахматной федерации (FIDE), а также российским гроссмейстером Яном Непомнящим, в июне после убедительного успеха в кандидатском турнире в Мадриде второй раз подряд получившим претендентский статус.

«У меня нет никакого желания играть в этом матче, и я просто не буду в нем играть» — так 31-летний Магнус Карлсен сформулировал свое решение.

Его слова, скорее всего, поставили точку в истории, тянущейся с конца прошлого года — с того момента, когда Карлсен досрочно, поведя после 11-й из 14 предусмотренных регламентом «классических партий» со счетом 7,5:3,5, выиграл предыдущий чемпионский поединок против Непомнящего, состоявшийся в Дубае. Он был уже пятым для норвежца. Магнус Карлсен завоевал одно из наиболее заметных и ценных в спорте званий в 2013 году, одолев индийца Вишванатана Ананда, а потом четырежды защитил его, взяв верх на Анандом, россиянином Сергеем Карякиным, американцем Фабиано Каруаной и Непомнящим. Все это время Карлсен не просто формально оставался владельцем чемпионского титула, а царил в шахматах фактически, выигрывая один за другим крупные турниры и устанавливая различные рекорды, например, по продолжительности беспроигрышной серии или рейтинговым показателям.

Вскоре после дубайского поединка норвежец предупредил, что рассматривает вариант, при котором проигнорирует следующий матч из-за дефицита «мотивации», который, по его словам, могла бы восполнить лишь встреча с представляющим Францию 19-летним вундеркиндом Алирезой Фирузджа. Но Фирузджа провалился во время мадридского кандидатского турнира. Тезис о нехватке мотивации Магнус Карлсен повторил и во время интервью Магнусу Барстаду, заметив, что «не чувствует», что благодаря новому чемпионскому матчу «может что-то еще выиграть».

Примерно месяц назад стало известно о том, что президент FIDE Аркадий Дворкович и ее генеральный директор Эмиль Сутовский провели перед финишем мадридских соревнований переговоры с Магнусом Карлсеном. Считалось, что руководители федерации пытались убедить пользующегося колоссальной популярностью норвежца изменить свою позицию по отношению к матчу, скажем, согласившись разнообразить его формат с помощью интеграции в поединок партий в быстрые шахматы: предполагается, что чемпион хотел именно такого «микса».

Магнус Карлсен подтвердил существование «предложений» от головной шахматной структуры, некоторые из которых «понравились» ему, а некоторые — нет, но дал понять, что их наличие не могло повлиять на его мнение.

FIDE, комментируя ТАСС заявление Магнуса Карлсена, охарактеризовала его как «публичное заявление о намерениях», а Аркадий Дворкович лишь рассказал, что дедлайна для завершения переговоров относительно участия норвежца в чемпионском матче «не было и нет».

На самом деле отказ Магнуса Карлсена от титула чемпиона мира — событие экстраординарное. Все шахматные ресурсы вспомнили лишь один прецедент в истории игры. Речь о знаменитом демарше великого американца Роберта Фишера. В 1975 году 11-й чемпион мира должен был отстаивать свое звание в матче против нового фронтмена советской шахматной школы Анатолия Карпова. Однако Фишер перед ним обнародовал ультиматум, содержащий выдвинутые им FIDE условия: лишь при их выполнении американец был готов сесть за доску. Их было три, и одно — предусматривающее, что в матче до десяти побед при счете 9:9 Роберт Фишер сохранит звание — Конгресс федерации дважды отверг как несправедливое и противоречащее сложившимся принципам. Имевший репутацию чрезвычайно эксцентричного человека, Фишер официально отказался от титула, фактически завершил карьеру, так и не вернувшись в официальные соревнования, а звание без борьбы получил Анатолий Карпов, затем защитивший его в двух легендарных поединках с Виктором Корчным.

Впрочем, у нынешнего ЧП есть два существенных отличия от ЧП почти полувековой давности. Первое заключается в том, что Магнус Карлсен после своего демарша карьеру заканчивать не собирается.

Наоборот, в последнее время он часто говорил о «новых вызовах», стоящих перед ним, например, о достижении никому не покорявшейся рейтинговой отметки 2900.

Второе отличие в том, что Яну Непомнящему придется все же бороться за титул. FIDE заранее напоминала о существовании пункта в своем регламенте чемпионского цикла, по которому в случае, если чемпион отказывается от защиты титула, право на встречу с претендентом получает тот, кто занял второе место в кандидатском турнире. Неудивительно, что уже во время него комментаторы пристально следили за сражением за серебро. Его выиграл китаец Дин Лижэнь, который попал в число восьми участников мадридского состязания, по сути, волею обстоятельств — из-за дисквалификации за публичную поддержку специальной военной операции России на Украине отечественного гроссмейстера Сергея Карякина.

Однако «случайным претендентом», конечно, его все-таки называть нельзя. Дин Лижэнь, которому 29 лет (он на три года моложе Непомнящего), с середины прошлого десятилетия входит в шахматную элиту, имеет в послужном списке целый ряд заметных достижений, а в классификации FIDE в данный момент находится на второй строчке, то есть сразу вслед за Магнусом Карлсеном.

По мнению Петра Свидлера, одного из ярчайших российских гроссмейстеров, отказ Карлсена, «исключительной для шахмат фигуры», от участия в чемпионском матче — «серьезная потеря» с точки зрения его востребованности. Однако в разговоре с “Ъ” Свидлер уточнил, что отсутствие в нем норвежца, возможно, добавит поединку «открытости» и зрелищности: «Теперь непонятно, кто в нем фаворит».

Петр Свидлер также сказал, что понимает причины, заставившие Магнуса Карлсена принять решение, выглядящее со стороны крайне неожиданным: «Матч за титул чемпиона мира — тяжелое мероприятие, к которому нужно долго готовиться, причем не в той манере, которая Карлсену кажется привлекательной: я имею в виду, к примеру, унылую "заточку" дебютов». Гроссмейстер предположил, что в какой-то момент норвежец мог ощутить «утомленность от процесса, что очередной матч ничего нового уже не приносит».

Солидарен с Петром Свидлером и президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, который также подчеркнул, что решение Магнуса Карлсена, «входящего в список самых выдающихся чемпионов всех времен»,— «потеря для зрелища», но оно заслуживает «уважения»: «Матчи за чемпионский титул — это такие испытания, которые приводят к выгоранию нервной системы. Вероятно, она потребовала отдыха». Между тем он обнаружил и потенциальный позитивный эффект от сделанного Карлсеном хода, помимо, судя по всему, повысившихся шансов Яна Непомнящего добыть звание. По словам Филатова, «теперь есть надежда, что по крайней мере часть чемпионского матча или, точнее, часть шахматного чемпионского противостояния пройдет в России».

Что имел в виду Андрей Филатов, понять нетрудно.

Действительно, в ближайшее время вполне может возникнуть ситуация, при которой за оба чемпионских титула в шахматах будут сражаться представители России и Китая.

Дело в том, что чемпионкой мира среди женщин является китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а в списке из восьми соискательниц претендентского статуса — три россиянки: Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк. При этом уже есть свежий опыт «дележа» чемпионского матча между Россией и Китаем, пока публично не присоединяющимся к «изоляционным» мерам в отношении ее спортивной отрасли, которые в тренде с весны. В 2020 году поединок между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной принимали Шанхай и Владивосток.

Алексей Доспехов