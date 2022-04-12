Человек, который с МОК

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Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил, что возглавляемая им структура сделала важный шаг на пути нормализации отношений с Международным олимпийским комитетом (МОК). Речь идет о том, что последний утвердил предложенную IBA систему квалификации на Игры-2024 в Париже. При этом на прошлогодней токийской Олимпиаде IBA представлена не была вовсе. МОК отозвал свое признание федерации, долгое время пребывавшей в кризисе, и провел боксерский турнир самостоятельно. Решение о восстановлении отношений с IBA может быть принято МОК в мае 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение МОК утвердить схему квалификационных турниров на Игры-2024 в Париже может помочь президенту IBA Умару Кремлеву избраться на новый срок

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Решение МОК утвердить схему квалификационных турниров на Игры-2024 в Париже может помочь президенту IBA Умару Кремлеву избраться на новый срок

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Президент IBA (ранее была известна как Международная федерация любительского бокса, AIBA) Умар Кремлев заявил о том, что опальной структуре удалось вернуть доверие в отношениях с МОК. В письме, направленном господином Кремлевым национальным и континентальным федерациям, а также сотрудникам IBA, выдержки из которого приводит Insidethegames, говорится, что федерация «не только разработала процедуру квалификации на Игры-2024 в Париже, но и добилась ее утверждения МОК». «Нам предстоит еще много работы, чтобы обеспечить восстановление IBA в правах на сессии МОК в мае следующего года,— сообщает президент федерации.— Наши усилия будут направлены на интенсификацию реформ в управлении, достижении финансовой и спортивной стабильности».

Решение МОК о признании схемы, разработанной IBA (она предусматривает проведение серии квалификационных турниров, к которым будут относиться в том числе чемпионаты мира, в период с 1 января 2023 года по 31 мая 2024 года), действительно важное. IBA несколько лет пребывала в глубочайшем кризисе, у которого были и спортивная, и административная, и финансовая составляющие. Кульминацией кризиса стало принятое в 2019 году МОК решение о временном лишении IBA признания. Таким образом, федерации было запрещено проведение любых мероприятий, связанных с прошлогодней Олимпиадой в Токио, включая квалификационные и основной олимпийский турниры, а также получение выплат из поступлений по ее итогам. Олимпийский боксерский турнир проводил сам МОК. Возвращение IBA в олимпийское движение было увязано с проведением реформ, направленных на улучшение администрирования и коммерческой деятельности.

Весьма вероятно, что раз схема, предложенная IBA, нашла поддержку в МОК, то и шансы на снятие санкций достаточно высоки.

Впрочем, есть моменты, которые потенциально могут помешать IBA в полной нормализации отношений с МОК. Первый — это изданная в конце февраля рекомендация МОК всем международным спортивным федерациям, в которой их призывают «не приглашать» или «не разрешать участие» в соревнованиях атлетам и официальным лицам из России и Белоруссии. Исключение возможно, только если оперативный отказ невозможен «по причинам организационного или юридического характера». Умар Кремлев как раз россиянин. К слову, кроме него международную федерацию по олимпийскому виду спорта возглавляет лишь один представитель России — Владимир Лисин является президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) (президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов ранее объявил о приостановке исполнения обязанностей главы организации). В отставку Умар Кремлев уходить не намерен, а напротив, собирается переизбраться на четырехлетний срок в мае этого года. Отметим, что господин Кремлев возглавил IBA в конце 2020 года, заменив подавшего в отставку узбека Гафура Рахимова, занявшего пост в федерации в 2018 году.

Вторая сложность связана с тем, что ключевым спонсором IBA является «Газпром», от сотрудничества с которым руководство федерации отказываться не намерено, опять же, несмотря на многочисленные рекомендации дистанцироваться от России, поскольку оно слишком значимо для нее. Детали контракта не разглашались, хотя ряд национальных федераций, входящих в IBA, уже потребовал их раскрыть, но можно отметить, что именно после подписания соглашения с «Газпромом» IBA сообщила о погашении задолженностей, достигавших, по разным оценкам, от $16 млн до $20 млн, а также запустила программу поддержки национальных ассоциаций и пяти региональных конфедераций.

Александр Петров