«За голову схватились не только болельщики, но и футболисты»

В итоге «Спартак» выиграл со счетом 4:0 и догнал в турнирной таблице ЦСКА. Армейцы в сложнейшем матче на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0). Но эта потеря очков все равно оставляет красно-синих в чемпионской гонке. «Локомотив» после поражения опустился на 14-е место и находится в опасной зоне вылета. После распродажи ключевых игроков команда так и не смогла прийти в себя. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов уверен — нужно что-то делать: