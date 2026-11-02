«За голову схватились не только болельщики, но и футболисты»
Владимир Осипов — о событиях в матчах 13-го тура РПЛ
Вечером 2 ноября может смениться лидер чемпионата России по футболу. «Зенит» встретится в Самаре с «Крыльями Советов». Команда Сергея Семака отстает всего на одно очко от «Динамо», возглавляющего турнирную таблицу. На третьей и четвертой строчках — ЦСКА и «Спартак». У московских команд равное количество очков.
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Футбольная программа российского чемпионата 1 ноября завершалась столичным дерби «Локомотив» — «Спартак». Эта встреча еще раз показала все проблемы железнодорожников. Что-то противостоять напору красно-белых игроки «Локо» так и не смогли. Команда смотрелась беспомощно и уже в первом тайме получила от гостей три мяча.
Особенно красивым получился гол в исполнении испанского защитника Виктора Парады. Он отправил мяч в сетку таким дальним ударом, что за голову схватились не только болельщики, но и футболисты.
В итоге «Спартак» выиграл со счетом 4:0 и догнал в турнирной таблице ЦСКА. Армейцы в сложнейшем матче на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0). Но эта потеря очков все равно оставляет красно-синих в чемпионской гонке. «Локомотив» после поражения опустился на 14-е место и находится в опасной зоне вылета. После распродажи ключевых игроков команда так и не смогла прийти в себя. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов уверен — нужно что-то делать:
«Понятно, что это так дальше не может больше продолжаться. Необходима определенная встряска. Дальше посмотрим, уже с руководителями сядем, будем разговаривать, потому что по течению плыть нельзя».
При этом Владислав Радимов считает, что теперь свое место Галактионов потеряет:
«Я думаю, что после сегодняшнего матча жду отставку. Это не отставка руководства. Это будет совместное решение, принятое руководством и Галактионовым, потому что какой-то выход, встряска и прочее. Но ту команду, которую мы оставили, с теми исполнителями — бороться за что-то сверхъестественное невозможно».
Еще один клуб, который так же не оправдал ожиданий, — «Ахмат». По неофициальной информации, в ближайшее время команда из Грозного должна расстаться со своим главным тренером — Станиславом Черчесовым. В 13-м туре «Ахмат» уступил московскому «Динамо» (0:2). Команда не смогла реализовать свой потенциал, уверен спортивный журналист Максим Квятковский:
«“Ахмат” не играет в силу своего состава. Прекрасно отношусь к Станиславу Саламовичу, я думаю, как и многие. Но в последнее время с “Ахматом” явно творится что-то не то. “Ахмат” — это команда, которая должна идти, по мне, по составу шестой-седьмой. Вот так, но не ниже».
Футбольные Telegram-каналы сообщают, что «Ахмат» возглавит Ролан Гусев, который в сезоне 2025/2026 работал с московским «Динамо». Также заговорили о смене тренера в «Краснодаре». Пока до реальных перестановок на тренерском мостике южан далеко, но после семи туров подряд без побед и сенсационного поражения от аутсайдера «Родины» со счетом 1:2 вопросы об отставке наставника «Краснодара» Мурада Мусаева задавали. Но он ушел от ответа.
«О своих увольнениях, разговорах с Сергеем Николаевичем, я думаю, что не место здесь разговаривать. Я буду эти вопросы обсуждать только с ним, но не здесь».
Сегодня 13-й тур завершится в Самаре матчем «Крылья Советов» — «Зенит». Эту встречу покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало — в 18:00 мск. Если команда из Санкт-Петербурга возьмет три очка, то снова выйдет на первую строчку в турнирной таблице.