Аркадий Дворкович получил хорошую позицию

В воскресенье Аркадию Дворковичу предстоит переизбраться на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE), одной из самых крупных и заметных спортивных структур. Несмотря на специфичность обстоятельств, сопутствующих выборам,— таких как специальная военная операция России на Украине и отказ чемпиона мира Магнуса Карлсена от участия в очередном матче за титул, шансы господина Дворковича сохранить пост представляются чрезвычайно высокими. Во всяком случае, ни украинец Андрей Баришполец, ни француз Башар Куатли не выглядят исключительно опасными конкурентами для него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации нынешний глава организации Аркадий Дворкович выглядит явным фаворитом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ На предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации нынешний глава организации Аркадий Дворкович выглядит явным фаворитом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В воскресенье на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации в индийском Ченнае состоятся выборы ее президента. На пост претендуют три кандидата: россиянин Аркадий Дворкович, украинец Андрей Баришполец и француз Башар Куатли. Эти выборы — вторые, в которых участвует господин Дворкович, бывший вице-премьер РФ и руководитель фонда «Сколково». FIDE, одну из крупнейших спортивных структур, он возглавил в 2018 году. И выборы предыдущие, в Батуми, отличались исключительной остротой.

Аркадия Дворковича привел в федерацию острый административный кризис, который она переживала. Из-за него должность президента был вынужден покинуть занимавший его четверть века Кирсан Илюмжинов. А с господином Дворковичем соперничал обладавший огромным влиянием в шахматном мире вице-президент FIDE Георгиос Макропулос, который как раз считался основным инициатором «путча», вылившегося в уход господина Илюмжинова. Однако ни громкая поддержка целого ряда заметных в шахматах стран, прежде всего западных, ни административный ресурс господину Макропулосу тогда не помогли. Аркадий Дворкович взял верх с достаточно солидным перевесом — 103 голоса против 78.

Ченнайские выборы пройдут на фоне кажущихся не очень удачными для господина Дворковича обстоятельств. Первое — это специальная военная операция России на Украине, из-за которой колоссальное давление сейчас испытывают многие отечественные функционеры, в том числе те, кто, как глава FIDE, предпочитают максимально дистанцироваться от политики и публично не поддерживают российские действия. Второе обстоятельство возникло совсем недавно. Речь идет об июльском отказе чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена от выступления в очередном матче за титул против россиянина Яна Непомнящего. Из-за него явно пострадает рейтинг поединка, являющегося основным событием в шахматах. Предполагается, что в мысли об игнорировании матча господина Карлсена укрепило, в частности, нежелание FIDE разнообразить его формат.

Однако несколько опрошенных “Ъ” собеседников в шахматном сообществе не сомневаются в том, что шансы Аркадия Дворковича переизбраться чрезвычайно высоки. Более того, некоторые из них прогнозируют, что ченнайские выборы получатся для него «спокойнее», чем батумские.

Причины верить в это действительно веские. Вряд ли делегаты конгресса FIDE смогут предъявить Аркадию Дворковичу серьезные претензии, связанные с управлением FIDE в минувшие четыре года (если, конечно, вынести за скобки неожиданный демарш Магнуса Карлсена). Во всяком случае, шахматы вполне нормально пережили пандемию, а сейчас имеют плотный соревновательный календарь и целую генерацию очень молодых и очень талантливых игроков. Многие из них в настоящий момент выступают на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнае за разные сборные. Не появилось за эти четыре года и признаков существования внутри FIDE сильной оппозиции господину Дворковичу. А в связке с ним — на пост вице-президента — баллотируется Вишванатан Ананд, выдающийся индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира, который в шахматной среде пользуется громадным авторитетом и уважением.

Еще, видимо, важнее тот факт, что на сей раз конкуренты Аркадия Дворковича не выглядят по-настоящему опасными. Живущий в США гроссмейстер Андрей Баришполец — фигура в шахматах малоизвестная. А его «вес», скорее всего, иллюстрирует такой нюанс. Формально родная для господина Баришпольца Федерация шахмат Украины вообще-то первоначально поддержала не его, а проживающего в Бельгии режиссера и продюсера Инала Шерипова — тот в итоге снял кандидатуру «по состоянию здоровья».

Башар Куатли как раз тем, кто увлекается шахматами, известен хорошо. Он ветеран как шахматной журналистики (в качестве редактора популярного издания Europe Echecs), так и шахматной политики. Но пик занятий ею у господина Куатли пришелся на 1990-е годы, когда он активно содействовал свержению Флоренио Кампоманеса, предшественника Кирсана Илюмжинова, а затем сам пытался стать президентом. При этом в последнее время Башар Куатли уже далеко не так энергичен, как раньше, и казался вполне довольным вице-президентским статусом, который у него был после появления в FIDE Аркадия Дворковича.

Алексей Доспехов