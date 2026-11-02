Минстрой предложил ввести надбавки к платежам за ЖКХ
Минстрой России хочет привлечь инвестиции в коммунальную инфраструктуру благодаря введению надбавок к тарифам ЖКХ. В ведомстве заверили, что прибавка будет «небольшой», и вырученные деньги пойдут исключительно на капремонт и обновление изношенных сетей.
О подготовке инициативы сообщил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов на круглом столе в Совете федерации. Представить документ правительству министерство планирует до декабря. Прибавка планируется к тарифам на тепло, водоснабжение и водоотведение.
Участники обсуждения заявили, что денег, которые поставщики ресурсов получают по обычному тарифу, хватает лишь на поддержание работы системы, а на полноценную замену труб средств якобы нет. При этом с начала отопительного периода Минстрой зафиксировал 744 аварии на объектах ЖКХ, что на 13,4% ниже результатов прошлого года.
Минстрой также предлагает передать право устанавливать индекс роста тарифов для населения на уровень регионов. По словам господина Козлова, это поможет регионам решать вопрос с учетом экономики и соцнужд конкретной территории. Также субъектам разрешат включать в тарифы все реальные расходы без искусственного занижения. Губернаторы смогут обращаться в правительство за согласованием повышенных индексов для отдельных муниципалитетов.
«Мы разработали концепцию, при которой субъекты смогут учитывать экономическое состояние конкретных регионов, но итоговый мониторинг все равно будут проводить по установленному индексу»,— прокомментировал Федор Козлов «Парламентской газете».
Правительство установило предельный годовой рост тарифов ЖКХ на уровне 11,8%. В середине октября председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать индексацию тарифов в регионах. Он обратил внимание, что в некоторых субъектах тарифы выросли лишь на 11%, тогда как в других показатели превышают отметку в 22%.