Минстрой предложил ввести надбавки к платежам за ЖКХ

Участники обсуждения заявили, что денег, которые поставщики ресурсов получают по обычному тарифу, хватает лишь на поддержание работы системы, а на полноценную замену труб средств якобы нет. При этом с начала отопительного периода Минстрой зафиксировал 744 аварии на объектах ЖКХ, что на 13,4% ниже результатов прошлого года.