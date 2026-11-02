Новый год — новый ценник
Куда россияне едут экстремально отмечать январские праздники
Горнолыжные туры на Новый год подорожали на 10%. Во многих регионах сезон уже начался. Операторы прогнозируют высокий интерес к спортивному отдыху зимой 2026/2027, в том числе и на январские праздники.
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Как рассказали “Ъ FM” туркомпании, россияне пока не спешат бронировать новогодние путешествия. Любители активного отдыха традиционно выезжают в горы минимум на неделю. Туры по заснеженным вершинам требуют подготовки — отправиться в последний момент дикарями не получится, поэтому бронирования на новогодние праздники уже идут, отмечает директор по развитию туроператора «АльпИндустрия» Сергей Ковалев:
«В Шерегеше сезон уже начался: там выпал свежий снег, и теперь лежит прекрасный пухляк. Люди катаются на Байкале — очень хорошо начался сезон. И уже начали приезжать на Камчатку. Бронируются курорты и в Приэльбрусье, и в Архызе, и на Алтае. Мы с оптимизмом смотрим на сезон. Дорожает все, но в районе 10%.
У нас в турах за все отвечает гид, который будет сопровождать, катать, следить за безопасностью группы. В Шерегеше, например, семидневный тур с гидом в группе из трех-пяти человек с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется в 150 тыс. руб.».
При этом цены растут не только на горнолыжный, но и на классический экскурсионный отдых. Именно поэтому, как говорят игроки рынка, некоторые туркомпании продали на длинные январские выходные максимум 15% путевок по России. Во многом это объясняется и неопределенностью с транспортом — люди опасаются задержек авиарейсов, а также не готовы путешествовать на личном авто из-за ситуации с топливом в некоторых регионах, говорит основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин:
«На Новый год многие едут на 3-4 дня, а кто-то, наоборот, пытается максимально задействовать все каникулы. Но даже короткие поездки с дорогой, с расходами на питание будут обходиться в 70-100 тыс. руб. на человека. А длинные, на весь период каникул, — в 200-300 тыс. руб. на человека с дорогой, расходами на питание, развлечениями. То есть довольно дорого в расчете на семью».
Среди растущих направлений туроператоры называют Приморье, Хабаровский край и Тюменскую область. А в лидерах традиционных семейных маршрутов — Москва—Великий Устюг на поезде «Мороз-экспресс», цены на который в сезоне 2026/2027 стартуют от 50 тыс. руб.
Причем самые популярные активности в некоторых городах уже полностью забронированы. Например, в Костроме на новогодние даты разобраны все билеты в Терем Снегурочки. Но можно рассмотреть и другие, небанальные варианты, отмечает директор по развитию компании «Я-Туроператор» Виктор Куликов:
«Экскурсионная программа в 2026 году пользуется даже большим спросом, чем в 2025-м. Главный лидер — маршрут Владимир—Суздаль. Происходит рост в Нижнем Новгороде. Также популярность растет на уральских направлениях: я говорю прежде всего о Екатеринбурге и Перми. Там много снега и город очень классно украшен. Плюс там традиционно дешевле отели. В последнее время шел спрос на Краснодарский край. Но в этом регионе есть определенные риски, и многие побаиваются туда ехать. Главное сейчас, во что вкладываются деньги и где будет самый яркий свет, — это Вологда, новогодняя столица России».
Из направлений ближнего зарубежья в лидерах — Белоруссия. Новогодний Минск на 4 дня стоит от 50 тыс. руб. А горнолыжные трассы россияне все чаще выбирают в грузинском Гудаури, где стоимость недельного тура в начале января с учетом перелета стартует от 220 тыс. руб.