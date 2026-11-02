Новый год — новый ценник

«Экскурсионная программа в 2026 году пользуется даже большим спросом, чем в 2025-м. Главный лидер — маршрут Владимир—Суздаль. Происходит рост в Нижнем Новгороде. Также популярность растет на уральских направлениях: я говорю прежде всего о Екатеринбурге и Перми. Там много снега и город очень классно украшен. Плюс там традиционно дешевле отели. В последнее время шел спрос на Краснодарский край. Но в этом регионе есть определенные риски, и многие побаиваются туда ехать. Главное сейчас, во что вкладываются деньги и где будет самый яркий свет, — это Вологда, новогодняя столица России».