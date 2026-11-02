Экономический обозреватель “Ъ FM”: На внутреннем рынке России стоит обратить внимание на два события: после 4 ноября Минфин анонсирует объем операций на валютном рынке. Это, скорее всего, будет покупка валюты — здесь важен объем операций. В период с 7 октября по 6 ноября 2026 года Минфин направит 279,42 млрд руб. на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу. Рубль, несмотря на это, укрепился на 3-4% по отношению к юаню. Сейчас ситуация может измениться. Дело в том, что ЦБ стал предлагать больше рублевой ликвидности, а объем операций Минфина может вырасти еще больше: в ноябре 2026-го сумма может быть больше 300 млрд руб. Ну а в условиях, когда ЦБ просто технически предлагает большие объемы рублевой ликвидности, это может снова негативно повлиять на российскую валюту.