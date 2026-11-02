Гурманские будни

Впрочем, у Grand Cru есть преимущество, которое позволяет этой кухне звучать особенно убедительно. Ресторан остается прежде всего винным проектом: его карта насчитывает около 1 тыс. позиций по бутылкам, а выбор вин по бокалам — один из самых больших в Москве. Коллекция обновляется ежедневно, и сомелье подбирают сопровождение к блюдам с учетом предпочтений гостей. В этом смысле приход Кальмельса выглядит логичным продолжением истории Grand Cru: французская кухня, в которой важна каждая деталь, встречается с винной коллекцией, способной поддержать не только классику, но и более сложные гастрономические комбинации.