Сергея Карякина убрали от доски подальше

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Первым известным российским спортсменом, пострадавшим за публичную поддержку военной спецоперации России на Украине, оказался шахматист Сергей Карякин. Комитет по этике Международной шахматной федерации (FIDE) на полгода отстранил его от участия в официальных соревнованиях под своей эгидой. Это значит, что господин Карякин не выступит в важнейшем из них, приходящемся на 2022 год,— Кандидатском турнире, в котором определится обладатель статуса претендента на титул чемпиона мира. Федерация шахмат России (ФШР) готова обжаловать решение FIDE, но самому Сергею Карякину апелляция, кажется, представляется бесперспективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за дисквалификации Сергей Карякин не сможет принять участие в Кандидатском турнире

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Из-за дисквалификации Сергей Карякин не сможет принять участие в Кандидатском турнире

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Международная шахматная федерация обнародовала решение своего Комитета по этике. Он на шесть месяцев отстранил от участия в официальных соревнованиях под эгидой FIDE известного гроссмейстера Сергея Карякина, который стал первым российским спортсменом, пострадавшим за публичную поддержку военной спецоперации России на Украине.

Громкое дело возникло в конце февраля из-за публикации в Twitter обращения Сергея Карякина к президенту РФ Владимиру Путину. В нем 32-летний господин Карякин, родившийся в Симферополе и до получения российского гражданства в 2009 году представлявший Украину, подчеркнул, что рассматривает спецоперацию как борьбу «за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики», а также «за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу в угоду своим политическим целям и амбициям». Сергей Карякин выразил Владимиру Путину как «нашему главнокомандующему» «полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира» и пожелал «скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

Между тем FIDE, которая ранее, как и подавляющее большинство спортивных структур, спецоперацию осудила, но воздержалась, в отличие от многих других федераций, от полного запрета на участие российских и белорусских шахматистов в своих турнирах, передала «дело Карякина» в Комитет по этике. В итоге комиссия в составе представителей Швеции, Индии и Гвианы Юнаса Сигемана, Равиндры Донгре и Йоландера Персо обнаружила в его заявлении нарушение статьи 2 Этического кодекса федерации.

В одном из пунктов говорится о возможности применения дисциплинарного наказания в случаях, когда «шахматы в целом, FIDE или входящие в ее состав национальные федерации выставляются в невыгодном свете», а их репутации «наносится ущерб».

По мнению членов Комитета по этике, высказывания Сергея Карякина такой ущерб нанесли, поскольку «попали в публичное пространство» и «вызвали масштабную реакцию в социальных сетях» «в основном негативного характера». При этом в отсутствии такой реакции FIDE увидела достаточное основание для того, чтобы не подвергать аналогичному наказанию еще одного российского гроссмейстера, поддержавшего спецоперацию,— Сергея Шипова, популярного комментатора, давно, впрочем, не играющего на элитном уровне.

Основным практическим последствием отстранения Сергея Карякина будет запрет на участие гроссмейстера в важнейшем шахматном состязании года. Речь идет об открывающемся 16 июня в Мадриде Кандидатском турнире. В нем восемь гроссмейстеров определят обладателя статуса претендента на титул чемпиона мира, которому достанется возможность сыграть в очередном чемпионском матче с его владельцем норвежцем Магнусом Карлсеном. Перед начавшимся на этой неделе в Берлине заключительным этапом серии Гран-при, составной части отбора, были известны шесть обладателей путевок. Вместе с Сергеем Карякиным, завоевавшим свою благодаря выходу в финал прошлогоднего Кубка мира, успели квалифицироваться на Кандидатский турнир его соотечественник Ян Непомнящий, проигравший Магнусу Карлсену в прошлогоднем титульном поединке в Дубае, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, американец Фабиано Каруана, француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур Раджабов. Вряд ли Сергей Карякин, занимающий сейчас 18-е место в рейтинге FIDE, был бы фаворитом Кандидатского турнира. Но, во всяком случае, опыт (господин Карякин выступал в чемпионском матче против Магнуса Карлсена в 2016 году и уступил только на тай-брейке, а в предыдущем десятилетии добыл немало ценных призов) и его свежая неплохая форма предполагали, что шансы добиться успеха у него будут.

После его отстранения Россия наверняка делегирует на Кандидатский турнир единственного гроссмейстера — Яна Непомнящего.

После отказа Дмитрия Андрейкина от участия в финальном этапе Гран-при «по личным причинам» реальных перспектив пробиться в Мадрид через эту серию нет ни у кого из россиян. Регламент же Кандидатского турнира предусматривает, что заменой для выбывшего шахматиста должен быть тот, кто занимает наивысшую строчку в рейтинге на май 2022 года. В топ-десятке классификации FIDE нет никого из российских гроссмейстеров за исключением Яна Непомнящего. В то же время там есть несколько зарубежных шахматистов, которым возможность пройти «спортивный» отбор в испанский турнир не светит.

Комитет по этике уточнил, что у Сергея Карякина есть 21 день на то, чтобы опротестовать вердикт в апелляционной инстанции FIDE. Федерация шахмат России уже пообещала обжаловать решение, отметив, что «выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям». Причем глава ФШР Андрей Филатов подчеркнул, что его структура обращается к президенту FIDE Аркадию Дворковичу «с просьбой взять ситуацию под личный контроль». Господин Дворкович, бывший вице-премьер РФ и председатель фонда «Сколково» (18 марта г-н Дворкович написал заявление об отставке с этого поста), в марте в интервью Mother Jones, по сути, подтвердил, что его позиция по поводу операции России на Украине совпадает с позицией федерации, сообщив, что та выступает против «любых войн» и «осуждает любое использование военных средств для решения политических конфликтов».

Сам Сергей Карякин рассказал ТАСС, что «смысла подавать апелляцию не видит», поскольку «любой суд встанет на сторону Европы», а «FIDE — международная спортивная организация, которая делает как все». «И по какому-то стечению обстоятельств россиянин ее все еще возглавляет. Думаю, что это ненадолго»,— добавил шахматист.

Алексей Доспехов