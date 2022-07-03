Претендент в два захода

Спустя полгода после поражения в чемпионском матче от норвежца Магнуса Карлсена российский гроссмейстер Ян Непомнящий снова завоевал статус претендента на главный шахматный титул. Непомнящему его принесла феноменальная по убедительности победа в кандидатском турнире в Мадриде, которая намекнула на то, что сейчас он более опасный соперник для неуязвимого на протяжении десятилетия Карлсена, чем был до дубайского поединка. Впрочем, интрига по поводу того, с кем теперь будет соперничать Ян Непомнящий, сохраняется. Дело в том, что норвежский гроссмейстер уже неоднократно давал понять, что может отказаться от участия в матче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидатский турнир в Мадриде проходил при абсолютном доминировании Яна Непомнящего

Фото: Stev Bonhage / FIDE Кандидатский турнир в Мадриде проходил при абсолютном доминировании Яна Непомнящего

Фото: Stev Bonhage / FIDE

В 13-м туре кандидатского турнира в испанской столице Ян Непомнящий сыграл не очень зрелищную, не очень интересную партию белыми против венгра Рихарда Раппорта. Но именно ничьей с Раппортом 31-летний Непомнящий гарантировал себе самый звучный, самый впечатляющий успех в карьере. Такой успех, который, возможно, стоит считать экстраординарным событием.

Набрав пол-очка, Ян Непомнящий за тур до окончания кандидатского турнира забронировал за собой верхнюю строчку в его таблице, оказавшись вне досягаемости для конкурентов. Это был второй успех Непомнящего в соревновании, в котором определяется обладатель статуса претендента на титул чемпиона мира. Первого он добился в предыдущем кандидатском турнире: он проходил в Екатеринбурге и из-за пандемии финишировал не по расписанию — не в 2020 году, а прошлой весной.

Дважды подряд добиться претендентского статуса, обскакав целую группу знаменитых соперников, до Непомнящего удалось лишь четверым советским гроссмейстерам. Все они — Василий Смыслов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Анатолий Карпов — являются легендами мировых шахмат.

Но дело не столько в этом. Сама по себе стилистика нового взлета Яна Непомнящего не могла не произвести впечатления на любого, кто разбирается в шахматах. Он был слишком убедительным, этот взлет.

В сегодняшнем формате — в виде двухкругового состязания восьми гроссмейстеров — кандидатский турнир проводится с 2013 года. И те пять, что предшествовали мадридскому, довольно четко обозначили нечто вроде потолка, которого в схватке элитных игроков может достичь лучший среди них, если находится в оптимальной форме. В четырех случаях победители кандидатского турнира добывали по 8,5 очка, и лишь американец Фабиано Каруана в 2018 году добыл девять. Так вот, разойдясь миром с Раппортом, Ян Непомнящий уже превзошел свой собственный прошлогодний результат и повторил рекорд Каруаны четырехлетней давности. При этом «в запасе» у него есть еще партия заключительного тура черными против поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

А еще важнее цифр — ощущения, связанные с игрой российского гроссмейстера. Она была классной и в Екатеринбурге, но там речь все же не шла об абсолютном доминировании, исключающем срывы, падения, пусть незначительные. А то, что творил Непомнящий за доской в Мадриде,— это было, по сути, как раз почти без натяжки абсолютное доминирование. Он выиграл пять партий, не допустив ни единой осечки, и даже относительный дискомфорт по ходу встреч с очень разными в смысле особенностей таланта и характера шахматистами — Фабиано Каруаной, Рихардом Раппортом, Яном-Кшиштофом Дудой, Дин Лижэнем, Алирезой Фирузджей, Хикару Накамурой, Теймуром Раджабовым — испытывал редко, всегда добиваясь либо очевидного преимущества, либо, в худшем случае, такой позиции, в которой приходится думать в первую очередь о защите, но и у соперника нет внятного плана, как свои невеликие шансы реализовать.

Эта игра провоцировала на восторженные отзывы многих шахматных титанов. А Гарри Каспарова, 13-го чемпиона мира и, может быть, величайшего среди гениев жанра, она заставила, рассказывая о кандидатском турнире в популярной программе шахматного клуба Сент-Луиса, извиняться за то, что он сначала отказывался включать Яна Непомнящего в число его фаворитов — видимо, помня о том, как разделался с россиянином Магнус Карлсен в чемпионском матче в Дубае в конце 2021 года. Тогда Непомнящий на равных бился с Карлсеном пять партий, а проиграв марафонскую шестую, «посыпался», отдав еще три.

Каспаров дал понять, что в новом чемпионском матче, который должен состояться в следующем году, будет ждать от Непомнящего «более упорного» сопротивления.

Впрочем, здесь есть нюанс. Уверенности в том, что Ян Непомнящий будет опять сражаться за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, нет. Вскоре после дубайского матча норвежец заявил о том, что вряд ли выступит в очередном поединке за титул, если в него не отберется вундеркинд-тинейджер Алиреза Фирузджа. Карлсен, владеющий титулом с 2013 года и на протяжении целого десятилетия являющийся практически неуязвимым шахматным лидером, объяснял свою позицию психологической усталостью и стремлением найти новые вызовы на фоне усталости от прежних «раздражителей».

С тех пор ситуация, кажется, нисколько не изменилась. Весной этого года Магнус Карлсен в интервью норвежскому изданию VG подтвердил свою позицию, сказав, что «хотел бы уйти, пока находится на вершине», и что «это самый вероятный вариант». А уже во время кандидатского турнира Карлсен отказывался отвечать в Twitter на вопросы болельщиков, связанные с матчем за чемпионское звание.

Алексей Доспехов