Монахини отказались от «Острова сокровищ»

Приставы при поддержке сотрудников Росгвардии в среду утром провели спецоперацию по выселению всех обитателей Среднеуральского женского монастыря. С вещами за ворота силовики проводили более сотни монахинь. Поводом послужили обеспечительные меры, которые суд принял по иску прокурора, заявившего, что в монастыре опасно жить из-за отсутствия надлежащего электро- и водоснабжения, а также водоотведения и пожарной безопасности. Екатеринбургская епархия предложила монахиням переехать в любой другой монастырь, но они отказались, поскольку, по их словам, для этого требовалось письменно отречься от экс-схиигумена Сергия (Николая Романова), который арестован по обвинению в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на вероисповедание.

Как сообщили “Ъ” представители монастыря, около 5:20 утра местного времени к территории монастыря прибыло около 50 автомобилей подразделений Росгвардии, экстренных служб, приставов, ППС, а также несколько автозаков. Силовики оцепили территорию монастыря и входы во все здания. По разным оценкам, всего в монастырь прибыло 200–300 сотрудников различных ведомств. Спасатели с болгарками начали вскрывать двери во все здания монастыря, в том числе храмы, рассказали насельницы.

«Силовики полагали, что им будет оказываться сопротивление. Однако монахи находятся в своих кельях и молятся Богу»,— сообщили в монастыре, подчеркнув, что считают действия силовиков рейдерством.

Пристав в рупор сообщил, что все обитатели монастыря должны покинуть его территорию по законному требованию. В противном случае они будут выдворены принудительно. Позднее пресс-служба ФССП России по Свердловской области разослала сообщение о том, что в ведомство поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории монастыря.

Определение об обеспечительных мерах суд выдал в рамках рассмотрения иска прокурора Верхней Пышмы, который в интересах России и неопределенного круга лиц требовал от администрации Среднеуральска запретить эксплуатацию монастыря (всего 35 объектов). Поводом для иска стали результаты проверки, которые показали, что местные власти допустили эксплуатацию самовольных построек при отсутствии надлежащего электро- и водоснабжения, а также водоотведения и пожарной безопасности.

Кроме того, в монастыре не было организовано общественное питание и бытовое обслуживание.

Здесь проживает, по данным прокурора, 126 человек, чьи жизни и здоровье находятся под угрозой из-за выявленных нарушений. В определении об обеспечительных мерах указано, что эксплуатировать объект и проживать в нем запрещено до вступления в силу решения суда. Заседание назначено на 11 мая.

Собеседник в силовых структурах отметил, что выселение прошло спокойно: монахиням дали время собрать вещи и «проводили за ворота». Региональные власти предложили им временно разместиться в номерах базы отдыха «Остров сокровищ» под Екатеринбургом. Очевидно, что для перевозки монахинь к этому месту и требовались многочисленные автозаки. Однако все монахини, а их было больше сотни, отказались от этого предложения. Отказались они и от предложения Екатеринбургской епархии выбрать любой другой монастырь.

«Чтобы уехать в другой монастырь, от них требуют письменно отречься от отца Сергия. Они отказались отрекаться. Сейчас их размещением по квартирам, дачам, в том числе в других городах, занимаются многочисленные благотворители отца Сергия и монастыря»,— рассказал “Ъ” собеседник в монастыре.

Присутствие силовиков епархия объяснила тем, что «отпавший от РПЦ Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ». «В результате деструктивных действий его бывшего духовника (экс-схиигумен Сергий) и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание, в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдением законов на территории нашей страны. Епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно»,— отметили в епархии.

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Епархия через суд уже добилась права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. Жалобы на это решение суда подали десять монахинь и Николай Романов (схиигумен Сергий). Позже защита провела экспертизу, результаты которой показали, что храм является частично жилым. В марте на монахинь составили протоколы за отсутствие регистрации. Сейчас епархия судится за право собственности еще на 14 зданий монастыря.

Адвокаты, представляющие интересы экс-схиигумена Сергия (арестован по обвинению в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на вероисповедание), считают действия силовиков незаконными. «Обеспечительные меры не могут предрешать решение суда. Нельзя выселить человека, а потом решать, законно он там живет или нет. Кроме того, иск о выселении должен рассматриваться с участием каждого человека»,— рассказал адвокат Павел Бабиков.

По его словам, на жилые корпуса есть соответствующие паспорта, зданиям присвоены адреса.

А по имеющемуся у защиты ответу (получен в марте) от прокуратуры Свердловской области, нарушений при проживании детей в монастыре обнаружено не было.

Господин Бабиков отметил, что одной из причин преследования экс-схиигумена Сергия, по мнению защиты, был имущественный спор вокруг монастыря. Как ранее заявлялось, комплекс был построен на средства благотворителей. Общий объем инвестиций составил более 1 млрд руб. (без учета икон, куполов, убранства). «Мы по-прежнему настаиваем, что в действиях отца Сергия нет состава преступления. Это прежде всего экономический конфликт, который усилился из-за внутрицерковных разногласий»,— заключил адвокат.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург