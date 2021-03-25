Епархия хочет оформить на себя 14 зданий Среднеуральского монастыря

Екатеринбургская епархия заявила ходатайство и попросила Арбитражный суд признать за ней право собсвтенности не на 8 зданий Среднеуральского монастыря, а на 14. Ранее епархия подавала иск, который касался здания трапезного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Казанская», здания банно-прачечного корпуса, административного корпуса с овощехранилищем, здания водосвятой часовни, колокольни, жилого корпуса (литер 2), кельи (литер Н) и пекарни. Сейчас к этому списку добавились еще три здания кельи, коровник, склад сена с переходом и летний дом.

Арбитражный суд принял соответствующее ходатайство к рассмотрению.

Кроме того истец заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. так, екатеринбургская епархия попросила назначить судебную строительно-техническую экспертизу. Экспертиза должна показать, располагаются ли здания в границах земельных участков лесного фонда, предоставленных в безвозмездное пользование епархии, не было ли допущены при строительстве нарушения строительных норм и правил. А также создают ли объекты угрозу жизни и здоровью людей. Стоимость экспертизы составит около 4 млн руб., а срок ее проведения — четыре месяца.

Также три монахини (Николаея, Сергиея и Евлогиея) заявляли ходатайство о привлечении их к участию в деле в качестве третьих лиц. Но истец заявил возражения, суд отказался удовлетворить ходатайства.

Следующее заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, первый иск епархии к администрации Среднеуральска касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд удовлетворил иск. Согласно рыночной оценке всех построек, их стоимость составляет более 1 млрд руб.