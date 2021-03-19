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Храм в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" во время силового штурма

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Экспертиза признала жилым главный храм Среднеуральского монастыря

Экспертиза признала храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря жилым зданием. Анализ здания храма на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, провела оценочная компания «Профи Апрайс». Заказчиком экспертизы выступало адвокатское бюро «Бабиков и партнеры», представляющее интересы арестованного экс-схиигумена Сергия (Николай Романов), который основал монастырь и до сих пор считается его духовником.

Документ (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) будет представлен в Семнадцатом апелляционном суде во время рассмотрения жалоб монахинь на решение Арбитражного суда Свердловской области. Напомним, в феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини решили через суд добиваться права на проживание в монастыре. Жалобы на это решение суда подали 10 монахинь и Николай Романов. Отметим, что накануне полиция Верхней Пышмы составила протоколы по ст. 19.15.1 КоАП (Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации) в отношении 15 монахинь и насельников монастыря.

В заключении экспертизы говорится, что общая площадь храма составляет 779 кв. м., из них 320 кв. м — это жилая площадь. Здание имеет три этажа с мансардой. В экспертизе указано, что по освещенности, инсоляции, наличии электроосвещения и кондиционированию, по линейным размера и высоте помещений соответствует требованиям СНиП и СП, предъявляемые к жилым помещениям. Храм используется по назначению. Эксперты заключили, что в процессе осмотра храма «Спорительница хлебов» (литер В) каких-либо трещин, выпуклостей, перекосов, деформаций и других дефектов критического характера обнаружено не было, фундамент и стены способны воспринимать регламентированные нагрузки.

«Материалы примененные при выполнении строительства относятся по пределу огнестойкости к классу К1 (малопожароопасные), что отвечает нормативным требованиям пожарной безопасности. Исследуемое строение на момент осмотра не несет угрозу жизни и здоровью граждан», — указано в документе.

Как пояснил адвокат Павел Бабиков, в первой инстанции по заказу епархии была проведена только документальная экспертиза — без осмотра помещений. «Мы предоставляли в суд фотографии помещений, на которых видно, что там живут. Но суд это не принял. И сейчас мы обратились к специалистам, которые провели следование, сделали заключение. Мы будем доказывать, что это жилое помещение и если суд оставит в силе решение первой инстанции, то монахинь оттуда выгонят, поскольку нельзя жить в нежилом помещении»,— рассказал господин Бабиков. Ожидается, что апелляционные жалобы будут рассмотрены в течение месяца.

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