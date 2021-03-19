Экспертиза признала жилым главный храм Среднеуральского монастыря

Экспертиза признала храм иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря жилым зданием. Анализ здания храма на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, провела оценочная компания «Профи Апрайс». Заказчиком экспертизы выступало адвокатское бюро «Бабиков и партнеры», представляющее интересы арестованного экс-схиигумена Сергия (Николай Романов), который основал монастырь и до сих пор считается его духовником.

Документ (есть в распоряжении “Ъ-Урал”) будет представлен в Семнадцатом апелляционном суде во время рассмотрения жалоб монахинь на решение Арбитражного суда Свердловской области. Напомним, в феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини решили через суд добиваться права на проживание в монастыре. Жалобы на это решение суда подали 10 монахинь и Николай Романов. Отметим, что накануне полиция Верхней Пышмы составила протоколы по ст. 19.15.1 КоАП (Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации) в отношении 15 монахинь и насельников монастыря.

В заключении экспертизы говорится, что общая площадь храма составляет 779 кв. м., из них 320 кв. м — это жилая площадь. Здание имеет три этажа с мансардой. В экспертизе указано, что по освещенности, инсоляции, наличии электроосвещения и кондиционированию, по линейным размера и высоте помещений соответствует требованиям СНиП и СП, предъявляемые к жилым помещениям. Храм используется по назначению. Эксперты заключили, что в процессе осмотра храма «Спорительница хлебов» (литер В) каких-либо трещин, выпуклостей, перекосов, деформаций и других дефектов критического характера обнаружено не было, фундамент и стены способны воспринимать регламентированные нагрузки.

«Материалы примененные при выполнении строительства относятся по пределу огнестойкости к классу К1 (малопожароопасные), что отвечает нормативным требованиям пожарной безопасности. Исследуемое строение на момент осмотра не несет угрозу жизни и здоровью граждан», — указано в документе.

Как пояснил адвокат Павел Бабиков, в первой инстанции по заказу епархии была проведена только документальная экспертиза — без осмотра помещений. «Мы предоставляли в суд фотографии помещений, на которых видно, что там живут. Но суд это не принял. И сейчас мы обратились к специалистам, которые провели следование, сделали заключение. Мы будем доказывать, что это жилое помещение и если суд оставит в силе решение первой инстанции, то монахинь оттуда выгонят, поскольку нельзя жить в нежилом помещении»,— рассказал господин Бабиков. Ожидается, что апелляционные жалобы будут рассмотрены в течение месяца.