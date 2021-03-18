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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Монахини без места жительства

На обитателей Среднеуральского монастыря составили протоколы за отсутствие регистрации

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Полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) составила протоколы по ст. 19.15.1 КоАП (Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации) в отношении 15 монахинь и насельников Среднеуральского женского монастыря. Им грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб. Всего, по данным адвокатов, было задержано около 24 человек: у некоторых действительно не было регистрации, а кто-то приехал из другого региона в качестве паломника.


Утром в четверг, 18 марта, сотрудники правоохранительных органов прибыли для проверки документов в Среднеуральский монастырь, духовником которого являлся бывший схиигумен Сергий (Николай Романов). Как рассказал “Ъ-Урал” адвокат Павел Бабиков, проживающих в обители людей подозревают в нарушении миграционного законодательства.

«У кого-то нет регистрации, кто-то зарегистрирован в другом городе, но приехал в монастырь в качестве паломника. 24 человека были доставлены в отделение полиции Верхней Пышмы для разбирательства»,— уточнил господин Бабиков.

Он подчеркнул, что среди задержанных есть те, кто проживает в монастыре с 2004 года. Адвокат Константин Стихин в разговоре с “Ъ-Урал” отметил, что в отношении его 15 подзащитных — 12 монахинь и трех мужчин, которые работали на территории обители, — составлены административные протоколы по ст. 19.15.1 КоАП РФ.

Сторонники экс-схиигумена связывают приезд силовиков с обращением вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько начальнику ГУ МВД по региону Александру Мешкову. В документе указывается, что на территории монастыря проживает около 200 сторонников Николая Романова, в том числе 25 несовершеннолетних, состоянием которых обеспокоен господин Бидонько. В связи с этим он просит провести «профилактические работы в отношении родителей или законных представителей на предмет соблюдения последними своих обязанностей по их содержанию в условиях, не отвечающих требованиям безопасности для пребывания детей».

В Екатеринбургской епархии на момент подготовки публикации не ответили на запрос “Ъ-Урал”.

Напомним, основатель Среднеуральского монастыря экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма обители. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца (до 28 мая).

Ночью 26 февраля в Среднеуральском монастыре вновь прошли обыски в рамках уголовного дела по фактам убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ), которое было возбуждено в феврале 1999 года. Фигурантом дела является келейник (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного бывшего схимонаха Сергия отец Силуан. Задержать отца Силуана не удалось. Адвокаты экс-схимонаха назвали действия силовиков давлением на своего подзащитного. Позже МВД объявило о вознаграждении в размере 1 млн руб. за помощь в розыске Андрея Кузнецова. По версии следствия, он в последние годы скрывался под именем отец Силуан в Среднеуральском женском монастыре.

Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев подчеркнул, что люди, проживающие, в том числе временно, в каком-то месте должны быть зарегистрированы в этом месте. «Проблема в том, что монастыри часто не регистрируются, то есть де-факто они могут существовать, а де-юре — их нет. В неоформленном помещении, конечно, зарегистрироваться невозможно, поэтому возникают различные коллизии»,— пояснил господин Латыев. По его мнению, логичнее всего оформить монастырь в качестве общежития. Эксперт отметил, что гражданин РФ может проживать по месту пребывания или по месту жительства без регистрации в течение 90 дней. В случае выявления нарушения человеку может грозить штраф от 2 до 3 тыс. руб.

Анастасия Реутова


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