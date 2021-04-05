Мосгорсуд оставил экс-схиигумена Сергия под арестом до 28 мая

Московский городской суд оставил без изменений решение Басманного районного суда о продлении ареста экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) до 28 мая, сообщил Telegram-канал «Защита отца Сергия».

Напомним, бывший клирик был задержан во время штурма Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область), духовником которого остается, несмотря на решение церковного суда о лишении его сана и отлучения от церкви. Под арестом отец Сергий находится с 29 декабря 2020 года. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»).

Свою вину экс-схимонах Сергий не признает. По мнению его защиты, причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Ранее адвокаты бывшего клирика, ссылаясь на данные монастыря и слова отца Сергия, сообщали, что после решения церковного суда обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли (/doc/4653465) не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схимонах заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования Среднеуральского монастыря.

В свою очередь епархия через суд пытается получить право собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия). Епархия уже добилась (/doc/4683657) права собственности на один из храмов. Всего епархия хочет оформить на себя 14 зданий.

Михаил Мананников