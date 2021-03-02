Монахини через суд добиваются права на проживание в Среднеуральском монастыре

Десять монахинь Среднеуральского женского монастыря оспорили решение Арбитражного суда Свердловской области, который отказал им в допуске к судебному заседанию с Екатеринбургской епархией. Как пояснил “Ъ-Урал” адвокат Павел Бабиков, аналогичная жалоба будет подана от экс-схиигумена Сергия (Николай Романов). Как указано в одной из жалоб (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”) от имени монахини Ирины Антоновой (Параскева), она заявлялась на участие в споре, чтобы защитить свои конституционные права на жилище. Монахиня Параскева проживает в храме с июля 2004 года, после решения суда, ее могут выселить, указано в жалобе.

Напомним, в феврале Свердловский арбитражный суд признал за епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью женского монастыря, основанного отлученным от церкви и арестованным экс-схиигуменом Сергием.

«Суд необоснованно не учел тот факт, что в случае удовлетворения искового заявления о признании права собственности на храм иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" (литер В), как нежилого здания, это повлияет на права и обязанности Антоновой Ирины Михайловны (монахини Параскевы), поскольку такое решение суда будет являться основанием для ее выселения», — указано в апелляционной жалобе.

В храме «Спорительница хлебов» расположены кельи, где проживают монахини, в том числе и монахиня Параскева. Согласно техническому паспорту, в храме предусмотрены 24 кельи для проживания. В судебном заседании монахиня указывала, что здание храма является жилым, на первых двух этажах расположены кельи монахинь и только на третьем этаже располагается сам храм.

Разрешение на проживание в келье в здание храма монахиня Параскева получила от экс-схимонаха Сергия, который также является строителем храма, следовательно, «с получением разрешения, заявитель приобрела право пользования жилым помещением». Кроме этого, в апелляционной жалобе говорится, что во время судебного заседания представитель епархии заявил, что здание храма является нежилым, и все монахини из него расселены. Но, по данным представителей монастыря, монахини продолжают жить в кельях. «Более того, этот объект является для данных монахинь и насельниц единственным жильем, в том числе для заявителя, а, следовательно, их права должны быть учтены при вынесении решения суда по данному делу», — говорится в документе.

В итоге адвокаты просят суд привлечь к участию в деле монахиню Параскеву в качестве третьего лица и передать дело в суд общей юрисдикции по месту нахождения объекта недвижимости — Среднеуральский городской округ.

Имущественный конфликт между монастырем, где духовником продолжают считать отлученного от церкви экс-схимонаха Сергия, обострился в сентябре 2020 года. Тогда сторонники отца Сергия не допустили экспертов епархии для проведения инвентаризации монастыря. В связи с этим СКР по Свердловской области возбудил два уголовных дела по ст.148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст.330 УК РФ («Самоуправство»). В декабре после первого штурма монастыря обвинения по этим статьям было предъявлено отцу Сергию. Ему также вменяют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Он будет находиться в столичном СИЗО до 28 мая.

Напомним, в ночь на 26 февраля вооруженные бойцы ОМОНа Росгвардии провели оперативные мероприятия в Среднеуральском женском монастыре. Представители МВД объяснили, что искали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в 1999 году. Предполагается, что им был отец Силуан, который последние годы являлся прислужником экс-схиигумена Сергия.