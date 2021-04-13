ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным

Исследования, проведенные 6 апреля, не подтвердили туберкулез и коронавирус COVID-19 у Алексея Навального, сообщило ТАСС управление ФСИН России по Владимирской области. Врачи оценили состояние заключенного как удовлетворительное. По словам жены политика Юлии Навальной, которая посетила его сегодня, 13 апреля, Навальный говорит с трудом и похудел с 93 до 76 кг. Личного врача к нему не пускают.

«Ему 6 апреля врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследования диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное»,— говорится в сообщении ведомства.

ФСИН уточнила, что с 5 по 9 апреля Алексей Навальный находился в медицинской части колонии. 9 апреля «в связи с улучшением состояния здоровья» он был переведен обратно в отряд.

В марте Алексей Навальный сообщил о проблемах со спиной и заявил, что в колонии его не лечат. Он потребовал допустить к нему его лечащего врача и объявил голодовку. 5 апреля он сообщил о сильном кашле и высокой температуре. ФСИН подтвердила, что Алексей Навальный заболел. 7 апреля врачи колонии нашли у оппозиционера две грыжи. 12 апреля сторонники политика сообщили, что Алексея Навального перевели из медчасти обратно в отряд.

О здоровье политика — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».