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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Мир

Глава Nvidia потерял $7,4 млрд после начала расследования дела о шпионаже

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг потерял минимум $7,4 млрд после начала расследования деталей его отношений с обвиняемой в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает Forbes.
Состояние бизнесмена сократилось до $154,7 млрд в течение первых получаса торгов в понедельник и оставалось на этом уровне во второй половине дня. В результате он опустился с восьмого на десятое место в рейтинге миллиардеров Forbes.
8 ноября совет директоров Nvidia объявил о начале внутреннего расследования для изучения всей имеющейся информации. Сам Дженсен Хуанг признался в романе, извинился за свои действия и добавил, что поддерживает расследование.
Поводом для разбирательства стала публикация The New York Times в конце прошлого месяца. По данным издания, разведка США установила наличие близких отношений между главой Nvidia и гражданкой Китая Элис Хуан. По мнению Вашингтона, она была завербована главной разведслужбой Пекина для сбора информации.