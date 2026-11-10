Франция пригрозила Ирану санкциями из-за взлома холодильников в магазинах

Атаки на холодильники в супермаркетах начались с Франции. 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих систем примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. О подобных атаках также сообщила Италия.