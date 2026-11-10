Франция пригрозила Ирану санкциями из-за взлома холодильников в магазинах
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в кибератаках на системы охлаждения в супермаркетах во Франции. Он также пригрозил введением санкций.
«Мы введем санкции на общеевропейском уровне против всех виновных в этой атаке. Мы, разумеется, и это меньшее, что можно было сделать, вызвали посла Ирана во Франции, чтобы выразить решительный протест против этого крайне серьезного акта»,— сказал он на полях саммита G7 в Париже (цитата по Boursorama).
Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники сообщила, что французские спецслужбы установили вину Ирана в кибератаках.
Атаки на холодильники в супермаркетах начались с Франции. 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих систем примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. О подобных атаках также сообщила Италия.