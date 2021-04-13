Жена Навального рассказала о его плохом здоровье

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия сообщила, что в тюрьме политик похудел до 76 кг при росте 190 см. Две недели назад он объявил голодовку. Как ранее сообщал оппозиционер, по прибытии в колонию его вес составлял 93 кг. По словам Юлии Навальной, сегодня, 13 апреля, во время свидания ее муж периодически «клал трубку и ложился на стол, чтобы передохнуть». Управление ФСИН России по Владимирской области сообщило, что 6 апреля врачи оценили состояние Алексея Навального как удовлетворительное.

«Он все такой же жизнерадостный и веселый. Правда, говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть. Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190. Врача (личного.— “Ъ”) к нему так и не пускают,— написала она в Instagram.— Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается».

Напомним, 2 февраля 2021 года суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Оппозиционер должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В марте заключенный сообщил о проблемах со спиной и заявил, что в колонии его не лечат. 5 апреля он сказал о своем сильном кашле и высокой температуре. ФСИН подтвердила, что заключенный заболел. 7 апреля врачи колонии нашли у него две грыжи. 12 апреля сторонники политика сообщили, что Алексея Навального перевели из медицинской части обратно в отряд.

О состоянии здоровья оппозиционера в тюрьме — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».