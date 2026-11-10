Букеровскую премию получил Майкл Джон Харрисон за антиутопию «Конец всего»
Писатель Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию 2026 года за роман-антиутопию «Конец всего» (The End of Everything). Церемония прошла 9 ноября в Лондоне.
Джон Харрисон получил приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов и памятную статуэтку. На момент награждения господину Харрисону исполнился 81 год — он установил новый возрастной рекорд среди лауреатов премии.
Для Харрисона, который в 2022 году сам входил в состав жюри Букера, это первая номинация на премию. Книга объемом 198 страниц оказалась самым коротким произведением среди всех финалистов этого года.
Сюжет антиутопии разворачивается на побережье графства Кент спустя годы после загадочной катастрофы и прихода существ под названием iGhetti. Главный герой живет с пожилой тетей и собирает выброшенные на берег вещи. Однажды он находит желеобразное создание, которое быстро увеличивается в размерах, осваивает человеческую речь и начинает указывать людям, что им делать.
Судейская коллегия во главе с историком и телеведущей Мэри Бирд выбрала победителя единогласно после дня обсуждений. Всего в этом году жюри рассмотрело 163 работы.
В шорт-лист премии также вошли еще пять произведений: «Исчезающие» Марлона Джеймса, «Черная сумка» Люка Кеннарда, «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри, «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта и «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут.