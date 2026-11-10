Букеровскую премию получил Майкл Джон Харрисон за антиутопию «Конец всего»

Сюжет антиутопии разворачивается на побережье графства Кент спустя годы после загадочной катастрофы и прихода существ под названием iGhetti. Главный герой живет с пожилой тетей и собирает выброшенные на берег вещи. Однажды он находит желеобразное создание, которое быстро увеличивается в размерах, осваивает человеческую речь и начинает указывать людям, что им делать.