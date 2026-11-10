Совет ЕС продлил миссию военной помощи для Украины до 2028 года
Совет Евросоюза продлил мандат Миссии по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM) еще на два года — до 15 ноября 2028 года. На этот период выделен бюджет в размере почти €300 млн.
Кроме того, Совет ЕС решил учредить присутствие миссии на Украине для обеспечения прямой координации с украинскими военными властями.
EUMAM продолжит тесное сотрудничество с США, Великобританией, Канадой и Норвегией, а также будет взаимодействовать с «коалицией желающих» и НАТО — с командованием альянса по содействию безопасности и подготовке кадров для Украины (NSATU).
Миссия была учреждена 17 октября 2022 года по просьбе Киева. Обучение кадров сопровождается передачей летального и нелетального оборудования и финансируется за счет Европейского фонда мира.