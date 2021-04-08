Кремль не хочет доводить отношения с США «до ручки»

Россия готовится к худшим вариантам развития отношений с США из-за враждебности и непредсказуемости действий Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что Москва «никогда не была сторонницей» доведения двусторонних отношений «до ручки», но не позволит угрожать ей или ущемлять ее интересы.

В ходе пресс-колла господин Песков прокомментировал информацию Bloomberg о том, что США готовят новые антироссийские санкции и, в частности, могут выслать несколько российских дипломатов. На вопрос о том, готова ли РФ к такому сценарию, представитель Кремля ответил, что действия США «обязывают нас к тому, чтобы быть готовыми».

«Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии»,— сказал Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева “Ъ”. Тот заявил, что в России готовы к диалогу с США — к примеру, по вопросам борьбы с терроризмом и по Сирии. Дмитрий Песков согласился, что Россия, несмотря на кризис в отношениях с США, остается сторонницей их нормализации. Как уточнил представитель Кремля, в развитии этих двусторонних отношений Москва «готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры».

«Несмотря на все резкие высказывания и несмотря на такие вот враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США — как минимум в тех областях, которые выгодны нам… Мы никогда не были сторонниками доведения этих отношений до ручки, что называется. Мы никогда не представляли и не представляем ни для кого угрозу, но, конечно же, мы и никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы»,— сказал господин Песков.

Кроме того, он прокомментировал “Ъ” слова главы российского МИДа Сергея Лавров, назвавшего тупой линию США в отношении России. По мнению пресс-секретаря президента РФ, министр, «как всегда, меток в своих формулировках». «Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего»,— сказал Дмитрий Песков.

Напомним, отношения России и США вновь ухудшились в марте, когда американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей». Кремль расценил это как оскорбление главы государства, а сам господин Путин ответил: «Кто как обзывается, тот так и называется». Посла России в США отозвали в Москву для консультаций. После этого администрация США решила отыграть назад скандал в отношениях с РФ: Джо Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело, считаться» с Россией и пригласил Владимира Путина на апрельский саммит по климату. Источники Bloomberg говорили, что российский президент примет приглашение.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».