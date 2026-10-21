Мишустин: «Сила Байкала» может стать одной из крупнейших газовых артерий Евразии
Проектируемый газопровод «Сила Байкала» в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, убежден премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил об этом на встрече глав правительств России и Китая.
«Ведется строительство "дальневосточного" маршрута. Прорабатывается проект создания трубопровода "Сила Байкала". Он может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии»,— отметил господин Мишустин (цитата по «РИА Новости»).
Первоначальное название проекта газопровода — «Сила Сибири — 2». Он должен пройти от месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью 50 млрд куб. м в год. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет, хотя официально он пока не подписан.