Джо Байден расчищает канал Москвы

Администрация США отыгрывает назад скандал в отношениях с Москвой после интервью президента Байдена телеканалу АВС. Сам Джо Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело, считаться» с Россией и пригласил Владимира Путина на апрельский саммит по климату. В свою очередь, посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что не намерен покидать Москву. Эти сигналы не остались незамеченными в России: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил удовлетворение тем, что в США наступает «ремиссия в русофобских припадках». Таким образом, Москва и Вашингтон не отказываются от диалога по отдельным вопросам, каналы которого продолжают действовать.

Игра мускулами

Война слов между США и Россией, спровоцированная интервью Джо Байдена телеканалу АВС, к концу марта уступила место демонстрации военного потенциала друг друга. Телеканал CNN сообщил о подготовке американских вооруженных сил к секретной онлайн-игре, которая пройдет этим летом и позволит отработать «ответные меры» на «агрессивные действия и непредвиденные шаги» России и Китая. Ее сценарии будут включать ответ на кибератаки, «российское превосходство» в регионе Балтийского моря и «милитаризацию Арктики».

Весьма символично, что утечка CNN с упоминанием Балтики и Арктики появилась на фоне резкого повышения активности ВМФ России в этих регионах. В Арктике впервые в истории российского флота всплыли из-подо льда сразу три атомные подлодки, в то время как два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 отработали полет в приполярном районе. В свою очередь, пресс-служба Балтийского флота сообщила о ракетных и артиллерийских стрельбах в акватории Балтийского моря, в ходе которых отрабатывалось «нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника».

Нужно говорить

Обоюдная игра мускулами сопровождается стремлением обеих сторон минимизировать последствия высказываний Джо Байдена в интервью телеканалу АВС. Попытки избежать дальнейшего обрушения отношений с Россией предпринимает сам Джо Байден. Как сообщила пресс-служба Белого дома, в обращении к участникам прошедшего в конце прошлой недели саммита ЕС президент США призвал партнеров к взаимодействию с Россией и Китаем. Впрочем, при этом он сделал оговорку: «правила дорожного движения должны устанавливать демократии, а не автократии», к которым глава Белого дома причислил Россию и Китай.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, Джо Байден призвал европейских партнеров взаимодействовать с Россией. «Россия для Соединенных Штатов не особенно опасный конкурент, это страна, с которой нужно говорить, считаться, но она должна прекратить вмешиваться во внутренние дела, выборы других стран, необходимо быть честными о разногласиях и ясно заявлять о нарушениях прав человека. В этом был основной смысл выступления Байдена»,— пояснил Марио Драги.

Уже после саммита ЕС, перед поездкой в штат Делавэр в минувшую пятницу Джо Байден подтвердил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который Вашингтон намерен провести 22–23 апреля в режиме онлайн. Господин Байден сообщил, что «пока не говорил» с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но «они знают, что приглашены». В свою очередь, агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что приглашением «соперников» — лидеров России и Китая президент Байден рассчитывает оживить усилия по обеспечению экологической безопасности, которая остановилась при президенте Трампе.

Новые веяния из центра тонко уловил посол США в РФ Джон Салливан. Отвечая на вопрос, намерен ли он отправиться для консультаций в Вашингтон, Джон Салливан ответил: «У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время».

Более того, он выразил заинтересованность во встрече с российским послом в США Анатолием Антоновым, который уже вторую неделю проводит консультации в Москве. «Я всегда рад возможности общаться с моим другом послом Антоновым»,— отметил Джон Салливан, словно и не было скандала в отношениях с Москвой.

Посол США в Москве Джон Салливан ведет себя так, как будто никакого скандала с Россией и не было: он не намерен уезжать для консультаций в Вашингтон и всегда готов встретиться со своим «другом послом Антоновым» Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Между тем газета Financial Times сообщает, что в команде Джо Байдена до сих пор нет единого подхода к вопросу о том, насколько жесткой должна быть политика в отношении Москвы. В статье, озаглавленной «Российские санкции — легко объявить, трудно выполнить», отмечается, что среди сторонников усиления давления пытается задавать тон номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, запомнившаяся российской аудитории работой в администрации президента Обамы и раздачей «печенек» на киевском Майдане.

Более прагматичную позицию занимают кадровые чиновники из Госдепа и Минфина, которые в принципе согласны с политикой санкций, но обращают внимание на их недостаточную эффективность и издержки в отношениях с союзниками.

Президент Байден до последнего времени пытался совместить эти два подхода. В связи с этим Financial Times обращает внимание на то, что, делая жесткие заявления в адрес России, глава Белого дома при этом воздерживается от введения финансовых санкций, кроме рестриктивных мер против группы «непривлекательных олигархов» и чиновников. По мнению газеты, отсутствие более радикальных шагов связано с тем, что законы США позволяют легко объявить санкции, но не позволяют их так же быстро отменить, даже если возникнет такая необходимость.

Напомним, что первую часть санкций по делу об «отравлении» Алексея Навального США объявили 2 марта, их продолжение должно последовать через 90 дней — до 2 июня.

Родина слышит

Примирительные заявления президента Байдена и общее снижение накала антироссийской риторики в Вашингтоне не остались незамеченными в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что на состоявшейся на прошлой неделе первой пресс-конференции Джо Байдена на посту президента США не прозвучало ни одного вопроса о России. Господин Песков считает такое изменение тона американских СМИ проявлением нового тренда. «В целом можно, наверное, с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Значит, наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо»,— заявил господин Песков.

На этом фоне российская сторона продолжает формирование нового подхода к отношениям с США, который будет выработан по итогам консультаций посла Антонова в Москве. Сам господин Антонов в интервью ТАСС уже заявил, что «у двух великих держав, двух постоянных членов Совета Безопасности, которые несут особую ответственность за международный мир и безопасность, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами».

Источники “Ъ” в госструктурах РФ отмечают: когда в российском МИДе поясняли, что посол Антонов был вызван в Москву для переосмысления подхода к двусторонним отношениям, это было чистой правдой.

По словам информированных собеседников “Ъ”, Москва в итоге откажется от попыток выстраивания с Вашингтоном именно двусторонних отношений.

«Мы будем сотрудничать с США только там, где нам это нужно и интересно. Стратегическая стабильность, нераспространение оружия массового уничтожения, Арктика, Афганистан и так далее»,— отметил один из собеседников “Ъ”. США, по его словам, придерживаются такого подхода давно: они рассматривают все страны прежде всего через призму того, насколько те могут быть полезны при реализации приоритетов американской внешней политики. «В случае с США и нам пора перейти к такому принципу»,— пояснил источник “Ъ”.

Как это может выглядеть на практике, показали события минувшей недели. Москва и Вашингтон провели первый при новой администрации США раунд консультаций по вопросам космической безопасности. По его итогам в российском МИДе выразили заинтересованность в продолжении диалога по этой проблематике. Россия и Китай продвигают в ООН идею запрета на размещение оружия в космосе, однако США блокируют ее, настаивая на том, что учитывать надо и наземные противоспутниковые системы.

Как подчеркнул на прошлой неделе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, обе стороны заинтересованы сделать космическое пространство более безопасным. По его словам, эта тема была ключевой в ходе его второго телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном (первая беседа была посвящена продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях). «Мы настроены конструктивно взаимодействовать (по космосу.— “Ъ”) и с США, и с другими странами тоже»,— заявил Николай Патрушев.

Сергей Строкань, Елена Черненко