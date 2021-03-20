Посол России в США отправился в Москву для консультаций после слов Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов покинул диппредставительство и отправился из Вашингтона в Нью-Йорк для перелета в Москву, передают российские информагентства с места событий. МИД РФ отозвал посла для консультаций после того, как президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

Господин Антонов не стал давать никаких комментариев. В 13:10 по местному времени (20:10 по московскому) он выехал на служебном автомобиле с территории посольства. Он открыл окно и помахал рукой собравшимся сотрудникам СМИ, передает ТАСС. На вопрос о том, как у него настроение, посол показал поднятый вверх большой палец. Господин Антонов должен прилететь в Москву в утром в воскресенье, 21 марта.

Сегодня, 20 марта, господин Антонов сообщил о потенциале для нормализации отношений двух стран из-за писем от американцев, которые поступают в посольство. По его словам, в них граждане США извиняются за заявления в адрес России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в марте сообщала, что посол в США приглашен в Москву для консультаций. Цель — «проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». Обсуждение будет межведомственным — беседы с господином Антоновым проведут представители не только МИД России, но и других профильных ведомств.

Ранее господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли господина Путина убийцей. Российский президент предложил американскому продолжить дискуссию в прямом эфире.

Подробнее о высказываниях президентов — в материале “Ъ” «История получила предложение».