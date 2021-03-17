Президент США Джо Байден дал большое интервью телеканалу ABC News, которое телеканал обещает показать в ближайшее время. Отрывки, однако, уже попали в интернет. Говорил глава государства не только о коронавирусе, убийстве саудовского оппозиционера Джамаля Хашокджи и наплыве мигрантов, но и о России. Господин Байден признал, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит».

О России

«Он заплатит. Мы долго говорили с ним, я ведь неплохо его знаю. Когда разговор начался, я сказал: "Я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я узнаю, что это произошло, тогда готовься"» — так Джо Байден охарактеризовал отношения и, видимо, последний телефонный разговор с российским президентом. Когда ведущий спросил, считает ли Джо Байден Владимира Путина убийцей, тот ответил: «Угу, считаю». Хозяин Белого дома, однако, не пояснил, в чем именно будет заключаться анонсированная им «расплата».

Напомним, накануне американская разведка опубликовала доклад, из которого следует, что Москва вмешивалась в американские выборы 2020 года. Кибератак на электоральную инфраструктуру не было, однако, по мнению авторов исследования, Россия выстроила сеть российско-украинских агентов влияния, которые выходили на связь с близкими к Дональду Трампу людьми и снабжали его информацией, например, о сыне Джо Байдена Хантере, который работал на Украине.

Тем не менее господин Байден оставил пространство для маневра.

«Можно, однако, и идти, и жевать жвачку одновременно в тех местах, где совместная работа в наших интересах»,— заявил глава государства, упомянув, в частности, продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

О Саудовской Аравии

Из внешнеполитических тем были затронуты и американо-саудовские отношения: ведущий спросил, почему после публикации доклада об убийстве саудовского оппозиционера Джамаля Хашокджи администрация не ввела санкции против кронпринца Мухаммеда бен Сальмана.

«Мы призвали к ответу всех людей в той организации, но не наследного принца, потому что, насколько мне известно, мы ни разу не вводили санкции, не наказывали и не подвергали остракизму действующего главу государства-союзника»,— признался американский президент. Он, однако, сообщил, что сказал королю Саудовской Аравии, что отныне взаимоотношения изменятся, и изложил целый список пожеланий правителям королевства, в числе которых и прекращение войны в Йемене.

О выводе военного контингента из Афганистана

«Я в процессе выработки решения о том, когда они уйдут. Дело в том, что та сделка, что заключил предыдущий президент, не очень хорошо согласована. Так что мы ведем консультации с союзниками и правительством (Афганистана.— “Ъ”), решение вырабатывается»,— сообщил Джо Байден. Он уточнил, что к 1 мая все солдаты уйти могут, однако вероятность этого все же мала.

О мигрантах

В США обостряется кризис на американо-мексиканской границе. Спасаясь от экономических неурядиц и грядущей летней жары и надеясь на снисходительность новых властей, в страну пытаются попасть десятки тысяч человек, в том числе несовершеннолетних. Пограничники уже отчитываются о «рекордах».

«Могу сказать довольно четко: не приходите. Оставайтесь в своих городах и сообществах»,— сообщил президент.

«Мысль о том, что Джо Байден сказал "приходите" — я как-то слышал, что они идут, потому что знают, что я хороший парень,— неправильна, это не так»,— сказал глава государства. Он сообщил, что поток нелегалов резко нарастал и в 2019, и в 2020 годах. «Слушайте, ну не бывает, чтобы человек сидел в Гвадалахаре, в Мексике, и думал: "У меня есть отличная идея. Давайте продадим все, что у нас есть, отдадим деньги койоту (проводнику.— “Ъ”), отдадим ему наших детей, отправим их через границу и оставим их в пустыне, в стране, на языке которой они не говорят. Будет здорово, правда?"» — привел Джо Байден пример, подчеркнув, что люди бегут из-за тяжелой экономической ситуации. Он пообещал, что к началу апреля страна решит проблему с нехваткой спальных мест в центрах временного размещения детей-нелегалов.

О вакцинации

Несмотря на то что в день в США делается 2–3 млн уколов вакцин от COVID-19 и Джо Байден обещает привить все взрослое население страны к концу мая, ситуация продолжает оставаться напряженной. В частности, уровень недоверия к вакцине все еще высок: опрос PBS NewsHour/NPR/Marist показал, что 49% мужчин-республиканцев вакцинироваться не хотят.

Отвечая на вопрос ведущего, Джо Байден выразил разочарование, что политический фактор «вакцинного вопроса» никуда не делся.

«Богом клянусь, я думал, что мы его преодолели. Богом клянусь, я полагал, что, когда вакцины будет достаточно для всех, ситуация будет успокаиваться. Да, она достаточно сильно затихла. Но я не совсем понимаю вот эту вот, знаете, "мачистскую" вещь: "Я не буду вакцинироваться. Я американец, у меня есть право, есть свобода этого не делать". Так почему бы тебе не быть патриотом? Почему бы не защитить других людей?» — задался он вопросом, сообщив, что после вакцинации его жизнь изменилась и теперь он может спокойно обнять своих внуков.

Алексей Наумов