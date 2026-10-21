Глава ЛНР Пасечник сообщил об атаке на здание Луганской телефонной компании
Ночью 21 октября ВСУ нанесли массированный удар по центру Луганска. При атаке повреждено здание Луганской телефонной компании (ЛТК). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
По словам господина Пасечника, во время атаки в здании находилась дежурная смена специалистов, часть из них успела выйти. Под завалами еще могут находиться люди. В ликвидации последствий задействованы необходимые службы и местные власти, рассказал губернатор.
Как уточнили в региональном МЧС, после удара в здании ЛТК начался пожар. Огонь распространился на все 10 этажей. Повреждения получили фасады близстоящих построек. Утром открытое горение удалось ликвидировать.