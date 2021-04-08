Bloomberg: США готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции

Администрация США завершила анализ «российских злодеяний» и готовится принять ответные меры, сообщило Bloomberg. По информации агентства, Вашингтон может выслать «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием» и ввести персональные санкции.

Под злодеяниями имеются в виду вмешательство в выборы и массовая кибератака. Агентство утверждает, что высокопоставленные чиновники встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить этот вопрос. Один из источников сообщил, что один из элементов ответа США — это санкции против людей, близких президенту Владимиру Путину и «агентств, связанных с вмешательством в выборы».

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в марте сообщала, что Белый дом в ближайшее время намерен дать ответ на действия Москвы. По ее словам, администрация запрашивала информацию у разведслужб по четырем вопросам: предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, масштабной хакерской атаки на федеральные ведомства США, предполагаемого вмешательства в выборы и наград за американских военных в Афганистане.

17 марта президент США Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», а также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.

О позиции Вашингтона по диалогу с Москвой — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».