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СпортХоккей

Александр Овечкин забил всего один год в первых девяти матчах чемпионата НХЛ

Нападающий клуба национальной хоккейной лиги «Вашингтона Кэпиталс» Александр Овечкин установил своеобразный антирекорд. В первых девяти встречах регулярного первенства лиги Овечкин отличился всего один раз. Еще в трех случаях Овечкин записывал на свой счет результативные передачи. Итого в гонке бомбардиров у него четыре очка.
Александр Овечкин (слева) в матче против «Лос-Анджелес Кингз»

Александр Овечкин (слева) в матче против «Лос-Анджелес Кингз»

Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Такой же показатель у Овечкина на этой стадии сезона был только один раз — в 2013 году. Правда тогда он все-таки забросил две шайбы, к которым добавил две передачи. Так что по чистой результативности нынешний сезон для Овечкина складывается хуже.
Александру Овечкину 41 год, он проводит 22-й сезон в НХЛ. Овечкину остается забить 10 голов, чтобы побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ (регулярный чемпионат + play-off).
Хоккей

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент