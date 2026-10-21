Александр Овечкин забил всего один год в первых девяти матчах чемпионата НХЛ
Нападающий клуба национальной хоккейной лиги «Вашингтона Кэпиталс» Александр Овечкин установил своеобразный антирекорд. В первых девяти встречах регулярного первенства лиги Овечкин отличился всего один раз. Еще в трех случаях Овечкин записывал на свой счет результативные передачи. Итого в гонке бомбардиров у него четыре очка.
Такой же показатель у Овечкина на этой стадии сезона был только один раз — в 2013 году. Правда тогда он все-таки забросил две шайбы, к которым добавил две передачи. Так что по чистой результативности нынешний сезон для Овечкина складывается хуже.
Александру Овечкину 41 год, он проводит 22-й сезон в НХЛ. Овечкину остается забить 10 голов, чтобы побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ (регулярный чемпионат + play-off).