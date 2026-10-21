GloraX выкупит акции у участников IPO с премией 19,5%

Лимит установлен на уровне не более 30 тыс. штук. При этом инвестор должен непрерывно владеть акциями с момента приобретения до последнего рабочего дня периода акцепта. GloraX провел IPO в октябре 2025 года и привлекла 2,1 млрд. руб. Одной из особенностей сделки стала оферта на выкуп бумаг с премией к цене размещения. Акции девелопера подскочили на 6,3%, до 42,5 руб. за бумагу.