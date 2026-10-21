GloraX выкупит акции у участников IPO с премией 19,5%
Дочерняя структура девелопера GloraX — ООО «Специализированный застройщик «Антарес» — разместила безотзывную оферту на выкуп акций у инвесторов, участвовавших в IPO компании в октябре 2025 года. Цена выкупа составит 76,48 руб. за бумагу, что на 19,5% выше цены размещения, зафиксированной на уровне 64 руб. за акцию.
Акцепт оферты возможен при выполнении предусмотренных ею условий. В частности, средневзвешенная цена акций GloraX хотя бы в одну из основных торговых сессий в течение контрольного периода должна была оказаться ниже цены IPO. Оферта распространяется на бумаги, купленные при размещении и в течение 30 дней с 31 октября 2025 года.
Лимит установлен на уровне не более 30 тыс. штук. При этом инвестор должен непрерывно владеть акциями с момента приобретения до последнего рабочего дня периода акцепта. GloraX провел IPO в октябре 2025 года и привлекла 2,1 млрд. руб. Одной из особенностей сделки стала оферта на выкуп бумаг с премией к цене размещения. Акции девелопера подскочили на 6,3%, до 42,5 руб. за бумагу.