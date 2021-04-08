Лавров назвал тупой линию США в отношении России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал новость о том, что администрация США завершила анализ «российских злодеяний» и готовится принять ответные меры. Линию Вашингтона в отношениях с Москвой министр назвал тупой.

«Это даже сложно комментировать, но отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется»,— сказал он на пресс-конференции в Нур-Султане.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон может выслать «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием», и ввести персональные санкции. Сергей Лавров уточнил, что пока он не видел конкретных решений по этому вопросу. «Ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось»,— сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что США и их союзники — «ненадежные партнеры». «Полагаться на них нельзя»,— заявил он. «Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились»,— добавил министр.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в марте сообщала, что Белый дом в ближайшее время намерен дать ответ на действия Москвы. По ее словам, администрация запрашивала информацию у разведслужб по четырем вопросам: предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, масштабной хакерской атаки на федеральные ведомства США, предполагаемого вмешательства в выборы и наград за убийство американских военных в Афганистане.

О кризисе в отношениях с США и путях выхода из него — в интервью секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева “Ъ”.

Елена Черненко