Главное на рынке недвижимости к утру 21 октября

Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% — до 2,21 трлн руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро. В сентябре банки, по данным ОКБ, выдали максимальное с начала года количество льготных ипотечных кредитов — 70,4 тыс., что на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Объем выдачи достиг 430,7 млрд руб., увеличившись на 48%. Показатель августа 2026 года был превышен вдвое и по количеству, и объему льготной ипотеки.