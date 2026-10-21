Главное на рынке недвижимости к утру 21 октября
GloraX выкупит акции у участников IPO с премией 19,5%
Дочерняя структура девелопера GloraX — ООО «Специализированный застройщик "Антарес"» — разместила безотзывную оферту на выкуп акций у инвесторов, участвовавших в IPO компании в октябре 2025 года. Цена выкупа составит 76,48 руб. за бумагу, что на 19,5% выше цены размещения, зафиксированной на уровне 64 руб. за акцию. Лимит установлен на уровне не более 30 тыс. штук.
Девелоперская компания «Брусника» в январе-сентябре 2026 года увеличила денежные поступления относительно аналогичного периода прошлого года на 92,7% — до 103,5 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Продажи недвижимости в денежном выражении выросли на 49,4% — до 94 млрд руб., в физическом — на 46,1%, до 461,6 тыс. кв. м. Доля ипотечных сделок выросла на 17 п. п. — до 81%.
На 2,71 га на Дубнинской улице в Москве в рамках проекта комплексного развития территорий будет построен общественно-деловой центр на 81,3 тыс. кв. м, хотя ранее там планировался технопарк, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Мэрия Москвы разрешила внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Оператором площадки должна выступать Capital Group. В 2023 году девелопер стал победителем торгов по продаже прав на нее, заплатив за лот 9,5 млн руб. Соседний участок компания продала Plus Development, которая там возводит жилой комплекс «Акценты».
Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% — до 2,21 трлн руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро. В сентябре банки, по данным ОКБ, выдали максимальное с начала года количество льготных ипотечных кредитов — 70,4 тыс., что на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Объем выдачи достиг 430,7 млрд руб., увеличившись на 48%. Показатель августа 2026 года был превышен вдвое и по количеству, и объему льготной ипотеки.
Российская гильдия риелторов предложила предусмотреть использование материнского капитала при строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома на приусадебном участке для личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Гильдия направила письмо с таким предложением премьер-министру России Михаилу Мишустину.