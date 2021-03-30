Кремль расценил слова Байдена о Путине как оскорбление главы государства

Слова президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина — это оскорбление главы государства, а не лично Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас в отношениях России и США наблюдается «беспрецедентное обострение», уточнив, что никто не позволит США «говорить с Россией с позиции силы».

17 марта господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей». Президент США пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы.

«Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне»,— сказал господин Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Пресс-секретарь напомнил, что президент России предложил организовать разговор с Джо Байденом, но США не поддержали эту идею. Дмитрий Песков считает, что сейчас нужно реанимировать отношения России и США, не дать им «скатываться дальше по наклонной». «С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют»,— сказал он.

По его словам, у России и США еще остались общие темы для разговора. В их числе он назвал стратегическую стабильность, контроль над вооружениями и урегулирование региональных конфликтов. Комментируя вызов в Москву российского посла в США, он сообщил, что будет происходить «ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации». «Никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно»,— добавил господин Песков.

Напомним, господин Путин в ответ за заявление Джо Байдена предложил ему дискуссию в прямом эфире. США отказались от диалога президентов. Позже Джо Байден пригласил лидеров 40 стран, в том числе и Владимира Путина, на виртуальный саммит по климату.

Подробнее о развитии отношений России и США — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».