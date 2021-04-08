Киев заявил о непричастности к гибели пятилетнего ребенка в Донецке

Пятилетний мальчик погиб на окраине Донецка на прошлой неделе от найденного во дворе взрывного устройства, заявил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Самопровозглашенная Донецкая народная республика утверждала, что бомбу на ребенка сбросил украинский беспилотник. В результате инцидента также пострадала женщина.

Господин Арестович заявил, что «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса. «По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, найденного во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребенок»,— сказал представитель Киева «Общественному радио».

Он добавил, что этот инцидент планируется обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 13–14 апреля.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. МИД РФ считает «все более провокационной и вызывающей» линию поведения Киева «и его западных покровителей во главе с США». Ситуация в Донбассе обсуждалась, в частности, в ходе разговора по видеосвязи глав России, Франции и ФРГ. Лидеры европейских стран заявили, что РФ «должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». 7 апреля прошла встреча ТКГ, но по ее итогам стороны не сумели выработать общую позицию.

Подробности переговоров — в публикации “Ъ” «Война не принуждается к миру».