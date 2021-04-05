Если завтра Донбасс

Никогда еще с момента подписания мирных соглашений в июле прошлого года ситуация в Донбассе не была столь взрывоопасной. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем докладе от 3 апреля указала, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз. Резко обострилась ситуация и на границе с непризнанной ЛНР. В ночь на воскресенье свою обеспокоенность по этому поводу выразили в совместном заявлении главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. В документе они особо отметили, что внимательно следят «за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск».

Перемирия больше нет

Нарушения перемирия в зоне конфликта в Донбассе, согласованного в июле прошлого года контактной группой по урегулированию на востоке Украины, перестали быть единичными. Последняя неделя марта стала на линии разграничения в Донбассе самой горячей с лета прошлого года. Как заявил в прошлую пятницу представитель народной милиции ДНР, украинские силовики 24 раза нарушили комплекс дополнительных мер по контролю режима прекращения огня.

«Противник совершал огневые провокации с применением 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия»,— сообщил представитель ведомства.

В управлении народной милиции ДНР также сообщили об обнаружении за последнюю неделю 51 единицы вооружений и военной техники подразделений украинской оперативно-тактической группировки «Восток», размещенных в 14 населенных пунктах приграничной зоны. Среди них — танки Т-64, БМП-1 и БПМ-2, гаубицы калибра 122 мм, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». Военная техника размещается вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории.

Самым шокирующим событием в самопровозглашенной Донецкой Республике стал инцидент в поселке Александровка на западной окраине Донецка.

В распространенном в субботу заявлении пресс-службы народной милиции ДНР говорится, что в результате авиаудара, нанесенного украинским беспилотником, снаряженным взрывным устройством, «погиб ребенок 2016 года рождения», ранения получила местная жительница, находившаяся во дворе во время атаки с воздуха.

Эскалация происходит и в соседней ЛНР. Как сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий, впервые с июля прошлого года украинские силовики при обстреле самопровозглашенной республики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские орудия калибра 122 мм. Артобстрелу подверглось село Калиново-Борщеватое, огонь велся с позиций 59-й и 92-й бригад ВС Украины. «Для обеспечения безопасности мирного населения республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из не запрещенного минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются»,— сообщил Яков Осадчий. При этом в Луганске сообщили о гибели одного своего военнослужащего.

Обстрелам с украинской стороны с применением минометов калибра 82 мм и гранатометов различного типа на территории ЛНР подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Голубовское и Золотое-5. При этом в народной милиции ЛНР сообщают, что 92-я бригада украинских силовиков продолжает активное минирование подконтрольных Киеву территорий, только за последнюю неделю установив более ста противотанковых мин ТМ-62 на окраине города Попасная в нарушение Женевской конвенции 1949 года «О защите гражданского населения».

Эскалацию конфликта была вынуждена признать и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, в своем докладе от 3 апреля указавшая на то, что количество нарушений режима прекращения огня в ЛНР возросло в десять раз.

Впрочем, в Луганске обратили внимание на то, что применение Киевом артиллерии при обстреле территории ЛНР в последнем отчете мониторинговой миссии ОБСЕ не упоминается.

Комментируя ситуацию в зоне конфликта, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков констатировал: «К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения. Провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные».

В этой ситуации в соседних самопровозглашенных республиках Донбасса считают угрозу войны с Киевом все более реальной.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донецке просчитывают все сценарии того, как может дальше поступить Украина. «Сейчас уже не 2014 год, уже все выстроено, сейчас полноценная армия и просчитываются всевозможные сценарии: и как может поступать Украина, и к чему могут подталкивать Запад и США. И понимаем, чему их учат, и методы войны не новые — все демонстрировалось в Ираке и Сирии»,— заявил господин Пушилин в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube. По его словам, в последние дни резко возросло число добровольцев, желающих поехать в Донбасс. «Очень много обращений от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто “сразу рассчитывай, мы будем с тобой”»,— сообщил Денис Пушилин.

Запад им поможет

О подготовке Украины к наступательной операции против непризнанных республик пока ничто не говорит, но Киев уже развернул дипломатическое наступление. Его цель — убедить Запад, что инициатором эскалации в Донбассе стала Москва, и таким образом, если война на востоке Украины все же начнется, всю полноту ответственности за нее должна будет понести Россия.

Украинская сторона называет сообщения о предвоенной ситуации в Донбассе российской пропагандой.

Говоря о действиях Москвы, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Задачей (Москвы.— “Ъ”) является распространить тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений у Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию».

Этому заявлению предшествовал обращенный к России призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука ввести с 1 апреля «соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», подразумевая тем самым, что Москва — одна из сторон конфликта в Донбассе.

Звучащие в западных столицах заявления отличаются по тональности, однако их общий тон свидетельствует о том, что факты эскалации с украинской стороны остаются незамеченными на Западе, а симпатии США и их партнеров находятся на стороне Киева.

В ходе своего телефонного разговора с главой МИД Великобритании Домиником Раабом Дмитрий Кулеба проинформировал собеседника «о действиях Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму, но и ощутимую эскалацию дезинформации и российской пропаганды».

В ответ британский министр заверил Дмитрия Кулебу, что любая попытка России пойти на масштабную военную эскалацию «будет иметь для нее тяжелые последствия». В своем заявлении в Twitter в прошлую пятницу он заявил, что Лондон обеспокоен сообщениями о перемещении российских войск у границ Украины.

В тот же день Дмитрий Кулеба переговорил также с главой МИД Германии Хайко Маасом, а в ночь на воскресенье господин Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обнародовали совместное заявление, в котором выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. «Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности,— говорится в документе.— Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Главным же внешнеполитическим событием для Киева стал состоявшийся до этого, в пятницу, первый телефонный разговор Владимира Зеленского с новым президентом США Джо Байденом. «Президент Байден подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму»,— говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам беседы.

«Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России»,— заявил после телефонного разговора Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что войска США появятся на территории Украины и что в таком случае предпримет Россия, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности». На уточняющий вопрос, какие именно дополнительные меры могут потребоваться, Дмитрий Песков ответил кратко: «Все, которые необходимы».

Сергей Строкань