Россия предупредила США о последствиях провокаций Украины в Донбассе

Представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс попросили Россию объяснить, что происходит на границе с Украиной, и призвал воздержаться от эскалации.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит»,— сказал господин Рябков ТАСС.

По его словам, Москва предупредила Вашингтон о последствиях «провокационной» политики Киева на востоке Украины. «Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия (на востоке Украины.— “Ъ”) со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США. В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики»,— сказал Сергей Рябков.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила о росте числа нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР в десять раз, ситуация обострилась и на границе с непризнанной ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран НАТО и всей Европы, и призвал усилить санкции.

Подробнее об обострении конфликта — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».