Война не принуждается к миру

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось 7 апреля новыми претензиями сторон друг к другу. Хотя все его участники заявили о приверженности мирным договоренностям, выработать общую позицию они не смогли, обвинив в этом друг друга.

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось 7 апреля новыми претензиями сторон друг к другу. Хотя все его участники заявили о приверженности мирным договоренностям, выработать общую позицию они не смогли, обвинив в этом друг друга. В среду 7 апреля ТКГ смогла собраться только потому, что Минобороны Украины поставило точку в долгом споре по поводу позиции Киева относительно договоренностей о перемирии, которые были достигнуты в июле прошлого года. Утром в среду военное ведомство опубликовало на своем сайте заявление о том, что оно подтверждает свою приверженность согласованным тогда «Мерам по усилению режима прекращения огня».

Проблема здесь была в том, что Киев несколько раз менял свою трактовку «Мер…». Изначально согласившись с тем, что стрелять в ответ можно только «по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО», украинская сторона позже передумала, разрешив своим военным открывать ответный огонь «в случае нарушения противником режима тишины и возникновения угрозы жизни украинских военнослужащих». На то, что это не соответствует изначальным договоренностям, Киеву указывали Москва, Донецк и Луганск. Утром 7 апреля Минобороны Украины опубликовало новое заявление: о приверженности первому, согласованному в прошлом году варианту «Мер…». После этого Москва и переговорщики от отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), согласились провести заседание ТКГ.

Однако многочасовые дискуссии по видеосвязи ни к чему не привели.

«У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно»,— констатировал по представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

Всю вину он возложил на Киев: «Украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить "Меры…". Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации. Остается только надеяться, что вооруженные силы Украины будут исполнять приказы, продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского Министерства обороны». В похожей тональности высказались представители ДНР и ЛНР.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник уточнил в беседе с “Ъ”, что Украина отказывается от проведения совместных инспекций, а также от предоставления Донбассу данных о нарушениях со стороны самопровозглашенных республик. «Они (украинская делегация.— “Ъ”) сегодня заявили, что у них несколько человек пострадало. Для этого нужно провести расследование. Чтобы доказать, что Украина обстреляла нашу территорию, мы готовы предоставить все данные об обстрелах, Украина — нет»,— отметил господин Мирошник.

У Киева свое объяснение того, почему переговорный раунд провалился.

Пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Киев предпринял попытку принять заявление по итогам заседания. Но ничего не получилось по вине российской делегации, которая «начала цепляться за всякие мелочи в формулировках».

«Торговались по отдельным словам, пунктам. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон. Давайте, мол, сейчас обеспечим прекращение огня, как это было в июле-августе, когда действительно почти полностью прекратилась стрельба. Мы прямо спросили у российской стороны: вы заинтересованы в том, чтобы люди не гибли? Они говорят: "Ну, мы хотим, чтобы стороны выполняли договоренности"… Но мы ведь уже договорились. И так по кругу»,— сказал господин Арестович.

Наблюдатели в Москве и Киеве итоги заседания ТКГ и в целом ситуацию комментируют по-разному. «Украина не хочет выполнять Минские соглашения, не собирается делать это сейчас и не будет потом. Мир на Донбассе можно достичь, если украинская сторона начнет заниматься урегулированием конфликта, а не пытаться организовать свою победу, вступлением в натовские структуры и так далее,— сказал “Ъ” близкий к Кремлю политолог, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.— Вполне вероятно, игра Киева связана с попытками выторговать более комфортные условия для переговоров. Очевидно, что российская сторона не пойдет на шантаж, поэтому переговоры станут еще более сложными, нервными».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уже сам факт переговоров оценил положительно. Но, по его мнению, по обе стороны баррикад остаются радикально настроенные группы, которые устраивают провокации. «Конфликт здесь скорее нагнетают. Да, увеличились обстрелы, гибнут люди, но официально никто не разрывал перемирие».

Вероятность полномасштабной войны в Донбассе оба эксперта посчитали низкой, но полностью не исключили.

Марина Коваленко, Владимир Соловьев