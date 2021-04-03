ДНР заявила о гибели ребенка после атаки украинского беспилотника

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что украинский беспилотник сбросил на окраине Донецка самодельную бомбу. Погиб пятилетний ребенок, одна женщина получила ранения.

«Боевики 59-й бригады ВСУ (вооруженные силы Украины.— “Ъ”), выполняя преступный приказ главаря Шаповалова, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинские боевики выбрали жилой район населенного пункта Александровское, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома,— говорится на сайте народной милиции.— В этот момент во дворе находились два мирных жителя ... погиб ребенок 2016 г. р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница».

Военный конфликт на Донбассе обострился. Киев и непризнанные ДНР и ЛНР обвиняют в этом друг друга. Эскалацию напряженности на востоке Украины обсудили по видеосвязи президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Что лидеры России, Франции и Германии думают о ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «Донбасскому урегулированию четвертого не дано».