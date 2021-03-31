Донбасскому урегулированию четвертого не дано

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник вечером провели переговоры по видеосвязи. Среди прочего они обсудили дело оппозиционера Алексея Навального, перспективы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и Белоруссию. Но центральной темой стала эскалация конфликта в Донбассе. В Москве ранее предупредили: хотя украинское урегулирование и будет обсуждаться на онлайн-саммите, речь идет не о мероприятии «нормандской четверки». В свою очередь, в Киеве выдвинули лозунг «Ничего об Украине без Украины», но в этот раз услышаны не были.

От «Спутника» до Донбасса

Во вторник вечером в режиме видеоконференции прошли переговоры лидеров РФ, ФРГ и Франции — Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил: видеоконференция готовится не как мероприятие «нормандской четверки», что логично — Киев к участию в переговорах не позвали.

Три лидера обсудили целый ряд болезненных тем. В частности, ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области из-за замены ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Как говорится на сайте Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель «обратили внимание президента Путина на положение Алексея Навального, на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и сохранения его здоровья». В Кремле же сообщили: Владимир Путин дал своим собеседникам «соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

Расхождения наблюдаются и по Белоруссии, при обсуждении которой президент РФ «отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Одновременно с этим, как сообщает пресс-служба немецкого правительства, «канцлер ФРГ и французский президент высказались за национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы» в республике.

Но были найдены и точки соприкосновения. Например, как заявляет пресс-служба германского правительства, речь шла о «возможном сотрудничестве в сфере вакцинирования», чему должно предшествовать одобрение Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) заявки на регистрацию российского препарата от коронавируса «Спутник V». В целом же в Кремле заявили, что готовы «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность». Впрочем, подобные заявления представители РФ делают регулярно, давая понять, что мяч находится на стороне Брюсселя.

Едва ли не центральной в диалоге трех лидеров стала тема Донбасса.

А точнее, постоянно обостряющаяся ситуация на линии разграничения. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе “Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня”»,— отреагировали в Кремле, указав на важность налаживания Киевом «прямого диалога» с Донецком и Луганском.

В заявлениях Парижа и Берлина о «провоцируемой Украиной эскалации» не говорится. Как отмечается в сообщении Елисейского дворца, президент Макрон и канцлер Меркель считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине».

В Киеве же, где в течение нескольких месяцев рассказывают о том, что готовят «нормандский саммит», возмутились тем, что украинского президента Владимира Зеленского к участию в конференции не позвали.

«Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе “нормандии” можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате — как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров “нормандской четверки”,— цитирует слова пресс-секретаря украинского МИДа Олега Николенко интернет-издание “Европейская правда”.— Наша позиция — ничего об Украине без Украины».

Угроза войны

Напомним, что с территории Донбасса регулярно поступают тревожные новости, которые свидетельствуют о том, что режим прекращения огня не соблюдается. В частности, в прошлую пятницу стало известно о гибели четырех украинских военных в населенном пункте Шумы. Версию Киева представил во вторник главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. По его словам, украинская группа разминирования осматривала район, где накануне «российские оккупационные силы дистанционно установили противопехотные мины ПОМ-2». «Особый цинизм действий подразделений оккупационных сил России в том, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих Операции объединенных сил с объекта критической инфраструктуры — насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную, так и на подконтрольную Украине территорию»,— сказал он, выступая в Верховной раде.

В Донецке же заявили, что речь идет о провокации. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова сообщила: в указанное Киевом время, когда якобы в результате обстрела погибли украинские силовики, в районе поселка Шумы никаких обстрелов зафиксировано не было. А вот несколькими часами позднее, по ее словам, наблюдатели ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали огонь со стороны вооруженных сил Украины, «после чего произошли два взрыва, характерных для сработавших минно-взрывных устройств».

В среду украинская сторона заявила о восьми нарушениях режима тишины за минувшие сутки. В ДНР сообщили о двух таких случаях. В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также отметили в разговоре с «РИА Новости»: «За истекшие сутки 30 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня».

Москва надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в полноценные боевые действия и, как сказал Дмитрий Песков, «на это безумие никто не пойдет».

Но власти Украины открыто предупреждают об угрозе полномасштабного конфликта — и готовятся к нему. По заявлению Руслана Хомчака, вооруженные силы Украины намерены усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Во вторник Верховная рада также приняла закон, который в случае обострения ситуации в Донбассе позволяет мобилизовать резервистов за сутки. Готовится и закон о коллаборационизме, в котором будет предусмотрена уголовная ответственность за «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

По заявлению господина Хомчака, к войне готовится и Россия. «Российская Федерация продолжает агрессивную политику по отношению к Украине. По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины в автономной республике Крым держат 28 БТГр (батальонные тактические группы.— “Ъ”)»,— сказал главком генштаба. Он добавил, что Россия постепенно наращивает войска вблизи границы Украины на севере, востоке и юге, а также в Крыму под предлогом подготовки к стратегическим учениям «Запад-2021».

Учения пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии. Сообщалось, что основой сценария «Запада-2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран».

Марина Коваленко