Равняйсь, мирно!

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины собралась сегодня днем, чтобы обсудить обострение в зоне конфликта. По информации “Ъ”, заседание стало возможным после того как украинская сторона после долгих переговоров подтвердила приверженность договоренностям о перемирии от 22 июля 2020 года.

О том, что заседание ТКГ состоится, в беседе с “Ъ” подтвердили российские переговорщики и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Заседание стало возможным после того, как украинская сторона выполнила требование, неоднократно поднимавшееся как представителями России, так и ОРДЛО во всех существующих переговорных форматах — в ТКГ и на онлайн-встречах в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне советников лидеров четырех стран.

Проблема была связана с согласованным в июле прошлого года всеми сторонами документе под названием «Меры по усилению режима прекращения огня».

Он предусматривал список шагов, направленных на обеспечение устойчивого и контролируемого перемирия на линии соприкосновения.

Стороны тогда согласились запретить наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, снайперский огонь, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях и др. Кроме того, был прописан алгоритм ведения ответного огня по нарушителям перемирия. Стрелять в ответ «в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО», и только после безуспешных попыток принудить нарушителя к соблюдению «тишины» прочими, не боевыми способами. Последнее условие было необходимо для исключения самодеятельности военных на местах. Чтобы обеспечить контроль выполнения этого положения, Киев, Донецк и Луганск договорились издать приказы с этим указанием.

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Эти договоренности тогда назвали прорывными все участники переговоров. Однако позже на украинской стороне возникла неразбериха. Если начальники народной милиции непризнанных ДНР и ЛНР свои приказы опубликовали, то Минобороны Украины обнародовало не указ, а заявление, которое потом редактировалось несколько раз.

Версия заявления от 27 июля 2020 года соответствовала согласованному варианту. Но затем формулировка изменилась — положение о том, что стрелять в ответ допускается только по приказу руководства вооруженных сил, заменила фраза, согласно которой открывать ответный огонь можно «в случае нарушения противником режима тишины и возникновения угрозы жизни украинских военнослужащих». А 27 марта текущего года на сайте Минобороны появилась третья версия. Согласно ей, вооруженные силы Украины только «в случае необходимости» готовы действовать в соответствии с июльским алгоритмом.

Неоднократные призывы Москвы, Донецка и Луганска привести заявление в соответствие с договоренностями от 22 июля долгое время ни к чему не приводили.

Но утром 7 апреля на сайте Минобороны появился новый — четвертый по счету — текст. В нем украинская сторона, по сути, вернулась к первоначальному варианту. Это устроило как Москву, так и ОРДЛО, согласившихся провести 7 апреля заседание ТКГ.

Владимир Соловьев