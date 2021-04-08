Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс. Он планирует встретиться с украинскими военными, а также посетить передовую. Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта, когда Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Пресс-служба украинского президента сообщила, что он приехал в Донбасс, чтобы «пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников». «Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники»,— говорится в пресс-релизе.

Сам господин Зеленский заявил, что посетит «места эскалации конфликта». «Я хочу быть с нашими солдатами в эти тяжелые времена в Донбассе... Украине нужен мир, и она сделает для этого все»,— написал он в Twitter.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила, что в самопровозглашенной ЛНР число нарушений режима прекращения огня выросло в десять раз, ситуация обострилась и на границе с ДНР. По данным МИД РФ, на востоке Украины наблюдается «все более провокационная и вызывающая линия поведения со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». Кремль заявил, что Украина не контролирует свои войска в Донбассе. Владимир Зеленский считает, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. Вчера, 7 апреля, прошла встреча Трехсторонней контактной группы, но по ее итогам выработать общую позицию стороны не смогли.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».