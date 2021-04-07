Как НАТО ляжет

Переговоры по Донбассу перестали быть переговорами. Ни в «нормандском формате», ни в контактной группе согласовать не получается буквально ничего. При этом несложно увидеть, как ранее достигнутые договоренности редактируются буквально на глазах и в одностороннем порядке. На этом фоне Киев делает ставку на помощь Запада, уговаривая принять Украину в НАТО. Развитие событий начинает напоминать ситуацию, которая в 2008 году сложилась перед войной в другом конфликтном регионе — в Южной Осетии.

Переговорный паралич

Из-за обострения Киев 6 апреля запросил экстренный созыв трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Последний отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 апреля (более свежих пока нет) показывает впечатляющий рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе. В Донецкой области — 594 нарушения, а в Луганской — 427. В предыдущий отчетный период перемирие нарушалось 255 и 31 раз соответственно.

Однако шансы на то, что инициированные Украиной переговоры состоятся, по словам источников “Ъ”, невелики.

Донецк, Луганск, а с ними и Москва считают, что прежде украинская сторона должна выполнять то, что описано в согласованных 22 июля прошлого года «Мерах по усилению режима прекращения огня».

«Мы за реальные практические и эффективные действия. Есть согласованное в июле 2019 года бессрочное перемирие. Есть дополнительные меры по его усилению, подписанные 22 июля прошлого года. Они конкретные, детальные и практические. Ничего другого не требуется»,— отметил представитель непризнанной ДНР в подгруппе ТКГ по безопасности Алексей Никоноров.

Над «Мерами по усилению режима прекращения огня», по информации “Ъ”, помимо ТКГ поработали замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Именно они договорились о принципиальном моменте: ответный огонь по нарушителю «тишины» можно открывать только по приказу «руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей.— “Ъ”)» и только после исчерпания прочих — не боевых — способов принуждения нарушителя к соблюдению перемирия. Еще одним условием было, что каждая из конфликтующих сторон должна издать приказы с этим указанием.

Начальники народной милиции непризнанных ДНР и ЛНР свои опубликовали. А Минобороны Украины обнародовало не указ, а заявление, текст которого потом редактировался несколько раз. В версии от 27 июля 2020 года все соответствовало согласованному варианту. Но затем формулировка изменилась — положение о том, что стрелять в ответ допускается только по приказу руководства вооруженных сил, заменила размытая фраза, согласно которой открывать ответный огонь можно «в случае нарушения противником режима тишины и возникновения угрозы жизни украинских военнослужащих». Но и эта редакция уже неактуальна. 27 марта этого года на сайте Минобороны появилась третья версия. Согласно ей, вооруженные силы Украина только «в случае необходимости» готовы действовать в соответствии с июльским алгоритмом.

Творческий подход украинской стороны к договоренностям в последнее время неоднократно становился темой обсуждения и в ТКГ, и на более высоком уровне — в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) с участием господ Козака, Ермака и советников немецкого канцлера и французского президента Яна Хеккера и Эммануэля Бонна.

Пока безрезультатно.

Тем временем Киев решил поменять место встречи ТКГ. До пандемии группа заседала в белорусской столице, где и были подписаны Минские соглашения. Но больше, заявил вице-премьер Украины по реинтеграции Алексей Резников, в Белоруссию украинские переговорщики не поедут из-за «вражеской риторики Беларуси», которая «находится под влиянием РФ». «Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске»,— заявил он.

Москва ответила через пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Группа является трехсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию еще двух сторон»,— сказал господин Песков, отметив, что такой позиции «пока нет».

Уговоры по-киевски

Пока переговорные площадки парализованы, Украина сосредоточилась на вовлечении в конфликт Запада. Особые усилия — в направлении НАТО. «Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству (ПДЧ) в НАТО станет настоящим сигналом для РФ»,— заверил Владимир Зеленский генсека НАТО Йенса Столтенберга. Сообщение об их телефонном разговоре опубликовано на сайте украинского президента 6 апреля.

Господин Столтенберг в ответ подчеркнул: «НАТО строго поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины» и «привержено тесному партнерству» с ней. Он также отметил в Twitter, что позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы «выразить серьезную озабоченность в связи с российской военной активностью на территории и у границ Украины». О перспективах членства Киева в альянсе он не упоминал.

Во вторник пресс-служба господина Зеленского сообщила, что просьбу помочь Украине с членством в НАТО президент повторил и в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо: «Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей». Днем ранее эту же просьбу Владимир Зеленский высказал в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном.

Разговоры о членстве Украины в НАТО, судя по комментариям из Вашингтона, к желаемому Киевом результату пока не привели. «США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса,— заявила 6 апреля на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки (цитата по “Интерфаксу”).— Это какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее. Но это НАТО примет решение на этот счет».

Москва отреагировала на украинскую активность в привычном для нее ключе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что вступление Украины в альянс поможет миру в стране:

«Это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым».

Гораздо жестче по украинскому вопросу высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Комментируя переговорный ступор и эскалацию в Донбассе, он призвал Запад «привести Украину в чувство». «К сожалению, каждый раз, когда встречается “нормандский формат” в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно»,— заявил господин Лавров, находясь с визитом в Дели.

Российскому министру через Twitter ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: «Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ “агрессора” уже провалилась. Остались лишь громкие заявления для телезрителей в РФ».

Будущее из прошлого

Последние события вокруг Донбасса не могут не вызвать эффект дежавю. В 2008 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас работающий на Украине главой исполнительного комитета Национального совета реформ, тоже активно добивался плана действий по членству в НАТО. Тбилиси в паре с Киевом рассчитывал получить его на саммите в Бухаресте, который состоялся в начале апреля.

Отговаривать альянс от этого шага в румынскую столицу тогда отправился российский президент Владимир Путин. На закрытом заседании совета Россия—НАТО господин Путин, рассказывали потом источники “Ъ”, предупредил, что приближение блока к своим границам Москва воспринимает как реальную угрозу и будет реагировать вплоть до признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Касаясь Украины, господин Путин, в пересказе собеседников “Ъ”, сказал американскому коллеге Джорджу Бушу следующее:

«Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!»

Вместо ПДЧ Украина и Грузия тогда получили заверение НАТО в том, что они непременно станут членами альянса. После этого температура конфликтов в Южной Осетии и Абхазии стала быстро повышаться, а кончилось все августовской войной и признанием независимости Абхазии и Южной Осетии.

Владимир Соловьев, Марина Коваленко