Кремль: Украина не контролирует свои войска в Донбассе

Кремль пока не наблюдает намерений Украины отойти от «воинствующей тематики» и взять под контроль подразделения своих войск на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на востоке Украины наблюдается «все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США».

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационными. По его словам, главное в этой ситуации, чтобы ничто опять «не спровоцировало военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу».

Дмитрия Пескова также спросили, как в случае эскалации Россия будет защищать жителей самопровозглашенных республик, которые ранее получили российские паспорта. «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично»,— сказал он. Пресс-секретарь уточнил, что говорить о возможных действиях сейчас неуместно, так как любые высказывания потом «могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности».

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила о росте числа нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР в десять раз, ситуация обострилась и на границе с непризнанной ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран НАТО и всей Европы, и призвал усилить санкции. США попросили Россию объяснить, что происходит на границе с Украиной, и призвал воздержаться от эскалации

Подробнее об обострении конфликта — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».