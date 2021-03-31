Около 1 тыс. москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

В Москве после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около 1 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития столицы. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что почти миллион жителей Москвы привиты хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, 80% из них получили и второй компонент.

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента»,— сообщили в мэрии.

Более 76% заболевших из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Власти отметили, что формирование иммунитета после прививки происходит индивидуально, поэтому важно соблюдать меры предосторожности.

При этом власти не уточнили, о вакцинации каким препаратом ведется речь. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцинация производится в основном препаратом «Спутник V».

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С начала пандемии коронавирусом в Москве заболели 1 026 740 человек. Умерли 16 656 заболевших, выздоровели 944 738 человек.

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