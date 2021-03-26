Среди привившихся москвичей почти половина — пожилые

Жители Москвы старше 60 лет составляют 42% от общего числа привитых вакциной от коронавируса в столице, сказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. При этом она отметила, что пожилые люди составляют 75% от всех госпитализированных с COVID-19 — это на 9 п. п. больше, чем в начале марта.

«Почти половина от всех вакцинированных в Москве — это как раз горожане старше 60 лет. Их доля составляет более 42%»,— сказала госпожа Ракова в интервью «РИА Новости». По ее словам, почти миллион жителей Москвы привиты хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, 80% из них получили и второй компонент.

«В объеме госпитализаций… наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет. Причем по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%»,— заявила она. За последнюю неделю, по словам заместителя мэра, каждый день госпитализируют от 600 до 750 человек.

Госпожа Ракова также отметила, что около 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Измерения иммунитета по отдельным возрастным категориям не проводились. Госпожа Ракова предположила, что иммунитет у людей старше 60 лет сформировался в меньшей степени, учитывая то, что они дольше все находились на самоизоляции.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 1813 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 1 019 122. Коронавирус в России был обнаружен у 4,5 млн человек. 4,1 млн человек вылечилось от COVID-19, 97 тыс.— умерло.

О снятии ограничений для пожилых москвичей — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».