Дозы капали

22 марта на совещании с производителями вакцин президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи объявил, что 23 марта сделает долгожданную прививку от коронавируса. Впрочем, проанализировав ход совещания, специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников приходит к выводу: в войне государства с вирусом пока что никто толком не победил.

В начале заседания Владимир Путин напомнил, что Россия обладает тремя вакцинами для прививки от коронавируса. Одна называется красиво — «Спутник V». Очевидно, что люди размышляли над названием, мучились даже, понимали, что вакцина будет участвовать в международной схватке препаратов, и старались обессмертить ее уже самим названием, да и просто поставить над схваткой.

Сил и креатива на две другие вакцины уже, видимо, не нашлось, да и другие люди этим занимались, поэтому вакцины называются так, что прививаться ими не очень хочется: «ЭпиВакКорона» и особенно «КовиВак». А зря недолго думали: как вакцину назовешь, так она и полетит. «Спутник» сразу улетел в космос, более того, за ним взлетели и другие мировые вакцины, в то время как их производители, кажется, только что заявляли, что нельзя их пока трогать, даже приближаться к ним нельзя, потому что нельзя смешивать клинические и доклинические испытания, и что третья стадия испытаний еще совсем далеко впереди. Но после того, как господин Путин с трибуны ООН предложил готовую вакцину всем сотрудникам этой организации, оказалось, что всем можно все и что Pfizer и AstraZeneca тоже прекрасно готовы к употреблению.

22 марта мы на первый взгляд были свидетелями совещания победителей. Казалось, начинается большая информационная кампания по работе с населением, которое должно будет привиться, хочет оно этого или нет. Почему кампания начинается так вроде бы поздно? А видимо, не было достаточного запаса вакцин, чтобы удовлетворить ими жертв этой кампании.

— В целом по России,— сообщил президент,— прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты. Повторю, это безусловный успех наших, отечественных ученых и специалистов.

Это ведь по всем признакам так и есть. К тому же при огромном уже количестве привитых никто не слышал про ужасные случаи побочных явлений, например,— а они бы были обязательно сразу зафиксированы в этом самом открытом из миров на всеобщее обозрение.

— Соглашения с иностранными производителями — я хочу это подчеркнуть, чтобы все понимали, о чем речь: именно с иностранными производителями, то есть с теми, кто будет производить нашу вакцину на своей территории,— заключены уже на 700 млн человеко-доз в год,— продолжал господин Путин.— Только сегодня — это новость самая свежая, новость этого дня,— только сегодня с одной из индийских компаний подписано соглашение на 100 млн человеко-доз!

Теперь у нас есть и новый показатель, которым будем, не скрою, охотно пользоваться: «человеко-доза». Словообразование, которое ставит человека в зависимость, по крайней мере модальную, от дозы.

— Итак,— продолжил президент,— это 55 стран, в которых проживают в общей сложности 1,4 млрд человек. В ближайшее время в странах наших партнеров количество людей, которые проживают в этих странах, будет 2,5 млрд человек. Кстати говоря, правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах, нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет. Для нас это очень важно, потому что это независимая экспертиза.

Владимир Путин нагнетал без страха и упрека, он понимал, что раз уж начинать кампанию, то именно так, и даже еще и не так.

— Но вызывает удивление,— пожал он плечами,— что прямо перед нашей с вами встречей, как мне доложили, прямо сейчас один из ответственных работников Еврокомиссии (еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.— “Ъ”) заявил, что, как он сказал, «нам "Спутник V" не нужен». Странное заявление! Мы ничего никому не навязываем. И в Европе, кстати говоря, многие и не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам. Это произошло еще, как мне с утра Татьяна Алексеевна Голикова докладывала, 21 января 2021 года, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения.

На самом деле Владимир Путин намерен был побороться за «Спутник V» и на западном фронте:

— В этой связи, знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я только что заметил, ничего не навязываем. Но когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят!

Президент обозначил цели кампании:

— По оценкам, для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны. Для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцины. Все возможности, ресурсы для изготовления таких объемов у нас есть. Тоже с утра только мне докладывали: на 17 марта произведено в Российской Федерации 20,1 (млн комплектов.— А. К.), Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ.— А. К.) сказал, 20 (млн.— А. К.) и 102 тысячи…

Тут Владимир Путин осознал, видимо, что сам с собой спорит из-за двух тысяч, и попробовал прекратить этот спор, изначальной целью которого было показать, что президенту известны все нюансы и точки зрения:

— 20 млн с лишним, во всяком случае, доз вакцин. Уже пущено в гражданский оборот 8,9 млн полных комплектов вакцины «Спутник V» и более 115 тыс. комплектов «ЭпиВакКороны».

Чего-то, видимо, все-таки не хватало, чтобы эпос зазвучал в полную силу. И он знал чего. И это было запланировано с самого начала.

— И в завершение,— добавил президент,— хотел бы вновь подчеркнуть, что вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра.

Вот теперь это было все.

Оставалось, может, только понять, покажут ли нам это в прямом эфире, или хоть в каком-нибудь эфире. Эффект для страны-то будет, между прочим, разный. Если просто скажут по телевизору, что сделал, то это, может, еще и не сделал.

А вот если покажут, как делает, да еще поморщится (а нет, даже не поморщится), то это совсем другой эффект будет. Это же села опустеют: мужики в медпункты в райцентрах ломанутся, а бабы ждать их будут как с войны, а сами станут плакать бесслезно под образами да тоже потихоньку готовиться.

Производители вакцин тем временем докладывали Владимиру Путину, как наращивается производство вакцин: глава «Р-Фарм» Алексей Репик из Ярославля, Александр Гинцбург, возглавляющий Центр имени Гамалеи в Москве.

Между прочим Александр Гинцбург впервые представил общественности подлинного автора вакцины «Спутник V». Реальной разработкой занимался Денис Логунов. Ему, если что, все обязаны прежде всего.

Заместитель Александра Гинцбурга Денис Логунов (на фото — слева) много месяцев оставался в тени вируса, с которым боролся (в центре — глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова, справа — академик Гинцбург) Фото: РИА Новости

Очень интересным оказалось рассуждение господина Гинцбурга про детей (к этому человеку вообще надо прислушиваться, особенно с тех пор, как почти год назад он вдруг сказал на одном из отчаянных совещаний, когда никто, казалось, толком не понимал уже совсем, что делать, что вообще-то вакцина-то ведь уже есть):

— Те данные, которые сейчас поступают, и клинические данные, научные данные говорят о том, что дети тоже болеют, к сожалению, этим возбудителем, заражаются этим возбудителем! Слава богу, не всегда так тяжело, как взрослые, но тем не менее. Какие отдаленные последствия после инфицирования данным вирусом будут испытывать дети, никто этого сейчас не знает. Поэтому вакцинация детского населения тоже проблема, которая в ближайшее время встанет или уже встала перед каждой страной и перед мировым сообществом.

— Я понимаю,— вдруг произнес господин Путин,— что над вакциной против коронавируса работал весь коллектив, но тем не менее есть ведь какой-то конкретный разработчик. Кто этот человек?

Тут и понадобился господин Логунов:

— В первую очередь мой сосед Логунов Денис Юрьевич,— кивнул господин Гинцбург,— безусловно, и его молодые сотрудники. Владимир Владимирович, перечислить вам фамилии по памяти или же они у вас есть?

— Они у меня есть,— заверил господин Путин (очевидно, в списке представленных к наградам.— А. К.).— Я хочу предоставить слово как раз Денису Юрьевичу, если вы не против. Хочу на него посмотреть и хочу, чтобы вся страна на него посмотрела.

Честно говоря, оно того и стоило.

Денис Логунов оказался средних лет молодым человеком, если так можно выразиться. И очень, такое впечатление, уставшим.

Российский президент попросил его сказать пару слов.

— Конечно же, не отказываюсь от того, что я руководил работой, но все-таки хочу подчеркнуть, что это более 400 человек, которые участвовали в проекте,— Денис Логунов и не мог сказать, думаю, по-другому.

Ну и сразу много правды, наверное с непривычки, добавил:

— А с точки зрения научного вопроса крайне важным считаю проводить развернутый мониторинг тех штаммов вирусов, которые есть, и оценку эффективности вакцины на уровне скрининга, хотя бы сывороток вакцинированных пациентов в отношении новых штаммов. Считаю, что это крайне важная работа. Такая работа ведется, в частности, например, с вирусом гриппа. Развернуто огромное количество центров по всему миру.

Думаю, что похожая работа должна вестись и в отношении SARS-CoV-2, чтобы не упустить тот важный момент, когда, например, вирус может выйти из-под контроля и действующие вакцины могут быть даже потенциально неэффективны (и все эти три.— А. К.).

То есть он-то не считает эту эпическую битву вируса с государством выигранной.

Государством, я имею в виду.

Но обнадеживает, что там-то, на сильно далекой передовой (отсюда не увидать всполохов и не услыхать залпов), как раз Денис Логунов сейчас и находится.

И еще человек 400. Это с нашей стороны.

Андрей Колесников